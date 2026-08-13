Курити в літаках давно заборонено: чому тоді в сучасних авіалайнерах досі є попільнички

Колись у літаках справді курили. Пасажири годинами сиділи в металевій трубі, де повітря було змішане з тютюновим димом, запахом нікотину й застарілим димом у салоні.

Сьогодні це здається майже дикістю. Куріння на борту заборонене, а пасажир, який вирішить запалити цигарку в літаку, може отримати великий штраф, зустріч із правоохоронцями й серйозні проблеми після посадки, Simple flying. Але попри це в сучасних літаках досі є попільнички. І це не пережиток старих часів для тих, хто сумує за курінням у небі. Навпаки – тепер це частина системи безпеки.

Чому попільнички залишилися в літаках?

Люди певного віку ще пам’ятають часи, коли на борту літака можна було курити. Для молодших пасажирів це вже звучить дивно, бо заборона діє давно, а куріння в літаку сприймається як очевидне порушення правил. Та проблема в тому, що навіть після заборони деякі пасажири все одно намагаються курити потайки.

Чому у літаках є попільничка / Фото unsplash

Найчастіше – у туалеті літака. Саме тут і виникає головний ризик. Людина може запалити цигарку, а потім кинути недопалок у смітник. У туалетних контейнерах можуть бути паперові рушники та інші легкозаймисті відходи. Якщо недопалок почне тліти, у літаку може виникнути пожежа. А пожежа на борту – один із найнебезпечніших сценаріїв у авіації. Саме тому попільничка в туалеті літака потрібна не для дозволу курити. Вона потрібна як вогнестійке місце, куди порушник може загасити цигарку, якщо вже вирішив порушити правила.

Чи це справді обов’язкова вимога?

У США Федеральне авіаційне управління вимагає, щоб у туалетах літаків були попільнички. Їх встановлюють на дверях туалетів як критично важливий елемент пожежної безпеки. Колись попільнички в літаках були зручністю для пасажирів. Тепер вони стали вимогою безпеки. Якщо попільничка зламана або відсутня, літак можуть не випустити в рейс.

Її вважають обов’язковим обладнанням, без якого повітряне судно не має права злітати. Причина проста: навіть якщо куріння заборонене, авіаційні правила враховують не ідеальну поведінку пасажирів, а реальні ризики. Хтось може все одно порушити заборону. І тоді краще, щоб у нього було безпечне місце для недопалка, а не смітник із папером.

Чому їх не можна просто взяти й прибрати? На перший погляд, попільничка в сучасному літаку виглядає як зайва деталь. Якщо курити заборонено, здається логічним просто зняти її під час ремонту й не створювати в пасажирів хибного враження, що цигарку все ж можна десь загасити. Але в авіації так не працює. Літак сертифікований за конкретною конфігурацією і правилами безпеки. Якщо в документах передбачена попільничка в туалеті, її відсутність уже стає технічною проблемою.

Щоб повністю прибрати такий елемент, авіакомпанії потрібні не лише нові дверцята чи заглушка. Потрібно погодити зміни, оновити документацію, процедури, перевірки й навчання персоналу. У деяких випадках такі зміни можуть означати складний і дорогий процес переоформлення частини експлуатаційних вимог. Саме тому простіше залишити маленьку попільничку на місці. Вона майже не займає простору, не заважає пасажирам і водночас залишається страховкою на випадок, якщо хтось усе ж порушить правила. Тобто її не прибирають не через ностальгію за курінням у небі. Її залишають через бюрократію, сертифікацію і головне – пожежну безпеку.

Яка катастрофа вплинула на ці правила?

Такі вимоги з’явилися не на порожньому місці. Одним із трагічних прикладів стала катастрофа бразильського Boeing 707 у 1973 році. За даними, причиною пожежі став недопалок, викинутий у смітник туалету. Унаслідок катастрофи загинули понад 120 людей. Цей та інші подібні випадки вплинули на подальші правила безпеки.

З часом у літаках з’явилися суворіші заборони на куріння, детектори диму в туалетах і обов’язкові попільнички у санвузлах комерційних літаків. Тобто попільничка в туалеті літака – це не запрошення закурити. Це запобіжник на випадок, якщо хтось усе одно зробить небезпечну й незаконну річ.

Куріння в літаку залишається незаконним. Це стосується і звичайних цигарок, і електронних сигарет. Вейпити на борту також не можна. Пасажиру, який порушить заборону, можуть загрожувати великі штрафи. В окремих випадках ідеться про суми до 17 тисяч доларів. Крім того, через такого пасажира літак може змінити маршрут і здійснити вимушену посадку. Після цього на порушника можуть чекати правоохоронці. Тобто попільничка в туалеті не пом’якшує заборону й не робить куріння "меншим порушенням". Вона лише зменшує ризик пожежі, якщо людина вже вчинила небезпечно.

Чи можуть попільнички колись зникнути?

На перший погляд, наявність попільнички може виглядати дивно. Хтось може подумати: якщо вона є, то, можливо, курити все ж можна. Але авіаційна логіка інша. У літаку завжди готуються не лише до правильної поведінки, а й до помилок, порушень і дурних рішень пасажирів. Саме тому попільничка залишається там, де ризик найвищий, – у туалеті.

У кріслах їх давно немає. Вони більше не є частиною пасажирського комфорту. Але в туалетах попільнички залишаються як пожежний захист. І поки існує шанс, що хтось потайки закурить у літаку, авіаційні правила, найімовірніше, триматимуть цей дивний на вигляд елемент на місці. Бо головне в небі – не довести, що всі пасажири слухняні. Головне – не допустити пожежі там, де втекти від неї майже нікуди.