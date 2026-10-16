Голими лапами по кризі в мінус 40: чому пінгвіни не відморожують ноги та не примерзають до льоду

У розпал антарктичної зими стовпчик термометра опускається нижче мінус сорока градусів за Цельсієм, а шквальні вітри перетворюють крижаний континент на зону абсолютного холоду. Здається, у такий мороз почуватися комфортно просто неможливо.

Тіло пінгвіна насправді надійно захищене від такої стихії. Товстий шар підшкірного жиру та щільне, схоже на луску водонепроникне пір'я надійно втримують температуру тіла біля позначки плюс тридцять вісім градусів. Пінгвіни годинами стоять на відкритому льоду. Проте погляд на їхні кінцівки викликає справжній біологічний подив.

Тонкі, позбавлені пір'я та жирового прошарку лапи годинами контактують із чистим льодом. Будь-який інший теплокровний організм за таких умов за лічені хвилини отримав би фатальний некроз тканин і намертво примерз би до поверхні. У пінгвінів же нічого подібного не відбувається завдяки природній інженерії кровотоку.

Геніальна схема судин

Секрет криється в унікальній будові кровоносної системи, яку в інженерії називають принципом протиточного теплообміну. Артерії, що несуть гарячу кров від серця до стоп, проходять не окремо, а надзвичайно щільно обплетені густою мережею вен, якими охолоджена кров повертається назад у тулуб. Коли гаряча артеріальна кров спускається до лап, вона буквально крізь стінки судин віддає тепло сусіднім венам.

У результаті до самих пальців доходить кров, охолоджена майже до температури навколишнього льоду – близько 1-2 градусів вище нуля. Через таку мізерну різницю температур між лапою та кригою тепловіддача практично припиняється: тепло з тіла птаха просто не витікає назовні.

Пінгвіни мають унікальну систему кровообігу / Фото Pixabay

Повертаючись назад до серця, венозна кров встигає знову прогрітися від сусідніх артерій, тому пінгвін не витрачає гігантську кількість енергії на зігрівання охолодженої крові у внутрішніх органах.

Чому лапа не примерзає до льоду

Парадоксально, але саме те, що лапи в пінгвіна холодні, рятує його від смертельної пастки. Якби до підошов надходила кров із температурою сорок градусів, лід під вагою птаха миттєво підтавав би. Тонка плівка води за секунду знову замерзала б на лютому вітрі, намертво заковуючи шкіру в льодяний полон.

Холодні стопи не плавлять наст під собою, залишаючи поверхню сухою та твердою. Крім того, птах вміє філігранно керувати діаметром своїх судин. Якщо температура опускається до екстремальних значень, приплив крові зменшується до необхідного мінімуму, аби лише підтримувати життєздатність клітин.

У самих лапах практично немає м'язів – це переважно кістки, суглоби, міцна шкіра та довгі сухожилля, якими керують потужні м'язи, заховані глибоко під теплим пуховим шаром тулуба. Сухожилля не мають такої потреби в кисні й живленні, як м'язова тканина, тому переносять холод без жодної шкоди.

Трюк із п'ятами

Окрім внутрішньої термодинаміки, пінгвіни активно користуються фізичними хитрощами. Коли мороз стає занадто лютим, птах трохи відхиляється назад, піднімає пальці догори й опирається на лід лише товстими п'ятами та жорстким клином хвоста.

Площа дотику до криги скорочується в рази, а вільні пальці птах просто підгинає ближче до теплого пір'я на животі. Завдяки цьому простому маневру та дивовижній системі судин пінгвін здатний спокійно стояти на відкритому антарктичному плато місяцями, навіть не помічаючи, що під його ногами – вічна мерзлота.