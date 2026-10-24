Навіть якщо Землю знову охолодити, все назад не повернеться: вчені показали кліматичну пастку

Глобальне потепління – одна з головних проблем, які хвилюють науковців по всьому світу. І поки що моделювання навіть позитивного сценарію виглядають не надто втішно.

Серед політиків та екологів давно обговорюється привабливий сценарій: якщо людство тимчасово перевищить критичний поріг глобального потепління у півтора градуса, нічого непоправного не станеться – пізніше, завдяки технологіям уловлювання вуглецю або геоінженерії, планету просто "охолодять" назад. Однак масштабне дослідження кліматологів з Університету Конкордія повністю спростовує цю наївну теорію, розповідає Phys.org.

Комп'ютерне моделювання 42 пар кліматичних сценаріїв продемонструвало феномен кліматичного гістерезису: навіть якщо показники ртутного стовпчика повернуться до доіндустріальних значень, екосистеми не відмотаються назад, як плівка у відеокасеті.

Пастка теплової пам'яті: океани та вічна мерзлота

Планета – це не просто термометр, це складна інерційна система, де різні елементи реагують на тепло з колосальною різницею в часі. Світовий океан працює як гігантська теплова батарея. Верхні шари води можуть швидко віддати температуру атмосфері під час охолодження, проте глибинні течії вже поглинули надлишкове тепло на кілометри вниз.

Врятуватися від потепління "охолодженням" планети неможливо / Фото Pixabay

Цей розігрітий підводний резервуар продовжуватиме циркулювати століттями, неминуче змінюючи маршрути морських течій, пригнічуючи кисневий обмін і руйнуючи середовище існування морської фауни. Крім того, нагріта вода збільшується в об'ємі через теплове розширення, тому рівень моря ще дуже довго не повернеться до колишніх берегових ліній.

Не менш тривожна ситуація з вічною мерзлотою арктичних широт. Коли підземний лід тане, у ньому прокидаються прадавні мікроорганізми, які починають активно переробляти органіку, викидаючи в повітря гігантські об'єми метану й вуглекислого газу. Навіть якщо температура повітря знову впаде до контрольованих значень, запущений процес біологічного розпаду вже не спинити: на відновлення мерзлого панцира товщиною в сотні метрів природі знадобляться тисячоліття.

Точка неповернення вже близько

Спроба загравати з піковими викидами за принципом "нагріємо – потім охолодимо" веде в глухий кут. Фізика атмосфери доводить, що перевищення температурних лімітів запускає ланцюгову реакцію незворотних трансформацій. Тимчасовий перегрів необоротно переформатує планету, створюючи абсолютно нову кліматичну реальність, де колишній баланс льоду, суші та води буде втрачено назавжди.