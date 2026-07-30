Доля недоумкуватого султана: Мустафа I кидав золото рибам і двічі втрачав владу

Він мав владу над однією з найсильніших імперій свого часу, але не міг по-справжньому нею керувати. Мустафа I сидів на османському троні двічі – і стільки ж разів його усували. Не через поразку у великій війні чи змову, причина була значно незручнішою для палацу: султана вважали психічно нестабільним.

Про нього збереглася майже абсурдна деталь: за переказами, Мустафа наповнював кишені золотими й срібними монетами, а потім розкидав їх птахам, рибам у морі та бідним людям на вулиці, передає 24 Канал.Османський історик Ібрагім Печеві також описував інші дивні епізоди його поведінки – зокрема, як султан міг зривати тюрбани з візирів під час аудієнцій.

Як Мустафа взагалі вижив у палаці?

Мустафа був сином султана Мехмеда III та Халіме-султан. У звичайній логіці османського двору його життя мало обірватися дуже рано. Річ у тому, що в Османській імперії довго існувала жорстока практика усунення братів нового султана.

Це пояснювали політичною необхідністю: живі брати могли стати центрами змов і громадянської війни. Коли на престол 1603 року зійшов Ахмед I, Мустафа як його брат опинився в небезпеці, але його не стратили. Це рішення стало переломним для всієї династії.

Як виглядав Мустафа / Скрін з відео

Замість страти Мустафу ізолювали в палацовому просторі, який у пізнішій традиції часто називають "кафесом" – буквально "кліткою". Це не була клітка з ґратами в примітивному сенсі, а закрита частина палацу, де принців тримали подалі від політики, війська й реального управління.

Для держави це було способом зберегти потенційного спадкоємця й водночас контролювати його. Для самої людини – роки життя під замком, без нормального політичного досвіду, з постійним відчуттям, що будь-який наказ згори може стати останнім.

Чому його посадили на трон після смерті Ахмеда I?

Коли Ахмед I помер, ситуація була незвичною. За старою традицією престол мав би перейти до сина султана. Але цього разу трон отримав не син Ахмеда, а його брат Мустафа, зазначає Еbsco. Це був важливий злам. Вперше за довгий час османський престол перейшов не від батька до сина, а до старшого чоловіка династії.

Така логіка поступово посилювала принцип старшинства в роді, проте у випадку Мустафи вона одразу показала свою небезпечну слабкість: формально придатний спадкоємець не обов’язково був здатний керувати імперією.

Проблеми стали очевидними швидко. Джерела описують Мустафу як людину з нестабільною поведінкою, а його правління – як період, коли фактичну роль поруч із ним відігравала мати Халіме-султан. У довідкових матеріалах про його правління прямо зазначено, що через психічний стан Мустафи його мати фактично діяла як регентка.

Після кількох місяців на троні, Мустафу усунули. Замість нього султаном став молодий Осман II, син Ахмеда I. Мустафу повернули в ізоляцію.

Чому його знову повернули після вбивства Османа II?

Другий шанс Мустафи був ще темнішим за перший. У 1622 році Осман II зіткнувся з бунтом яничарів. Молодий султан намагався обмежити їхню силу й, за свідченнями істориків, думав про військові реформи. Це закінчилося катастрофою: Османа скинули, принизили й убили. Це було перше царевбивство такого масштабу в османській історії.

Після цього палацу й військовим потрібна була фігура, яку можна швидко поставити на трон. Вибір знову впав на Мустафу. Він повернувся до влади у травні 1622 року. Але проблема нікуди не зникла: султан залишався людиною, яку багато сучасників не вважали здатною до правління. Друге правління тривало недовго через рік його осунули. Цього разу трон перейшов до Мурада IV, ще одного сина Ахмеда I. Мустафа прожив після цього багато років у палацовій ізоляції й помер у віці приблизно 37 – 38 років.