Людина, яка знищила імперію, щоб створити націю: суперечливий триумф "Батька турків"

Для одних він став геніальним реформатором і рятівником нації, для інших – жорстким автократом, який силою перекроїв вікові традиції. Однак ніхто не сперечатиметься з тим, що Мустафа Кемаль Ататюрк заслужено увійшов в історію.

Мустафа Кемаль Ататюрк збудував сучасну Туреччину із залишків згарища Османської імперії. Проте ціна цієї трансформації виявилася вражаючою, розповідає History.

Блакитноокий офіцер: від битви при Галліполі до смертного вироку

Мустафа народився близько 1881 року в Салоніках (сучасна Греція) в звичайній мусульманській родині. Цікаво, що майбутній лідер мав нетипову для регіону зовнішність – блакитні очі та світле волосся. Обравши військову кар’єру, він швидко проявив свій талант у військових академіях, а згодом – у боях проти італійців у Лівії.

Справжня світова слава прийшла до нього під час Першої світової війни. У 1915 році під час кривавої битви на півострові Галліполі саме полковник Мустафа Кемаль зупинив переважаючі сили британців та французів, не давши їм захопити Стамбул.

Лідер, який збудував Туреччину / Фото bursavho

Коли після поразки у війні союзники за кабальними угодами почали шматувати Османську імперію, Кемаль відмовився підкоритися. Він очолив визвольний рух в Анкарі. Султанський уряд у Стамбулі заочно засудив його до страти, але Кемаля це не зупинило: отримавши зброю та фінансову підтримку від Радянської Росії, він вибив французів та італійців із півдня, розгромив вірменські війська на сході та завдав нищівної поразки грецькій армії.

У 1923 році світ визнав нові кордони держави. Султан утік із країни на британській швидкій допомозі, імперія назавжди канула в лету, а на її руїнах постала Турецька Республіка на чолі з першим президентом – Мустафою Кемалем.

Культурний шок: як Ататюрк "вестернізував" країну

Посівши посаду президента, Кемаль усвідомлював: щоб вижити у сучасному світі, країні потрібен радикальний стрибок.

Цивілізований світ далеко попереду нас, і у нас немає вибору, окрім як наздогнати його,

– заявляв він.

Його реформи були настільки стрімкими та радикальними, що викликали справжній шок у суспільстві.

Світська держава.

Він скасував інститут халіфа – духовного лідера всіх мусульман світу, закрив релігійні суди та школи, а також заборонив носіння хусток у державній сфері.

Зміна алфавіту та мови

Арабську абетку замінили на латиницю. Ататюрк особисто їздив країною з дошкою та крейдою, навчаючи людей новим буквам. Навіть заклик до молитви наказали читати турецькою, а не арабською.

Західний побут

Заборонили традиційні капелюхи – фески, ввели грегоріанський календар, а вихідним днем замість п’ятниці зробили неділю. Також було скасовано заборону на алкоголь.

Права жінок та прізвища

Жінки отримали право голосу на виборах, а в 1934 році всіх громадян зобов'язали обрати собі прізвища. Сам Мустафа Кемаль отримав від парламенту прізвище Ататюрк ("Батько турків").

Залізна рука реформатора: зворотний бік демократії

Хоча Туреччина формально проголошувалася демократією, Ататюрк керував країною як фактичний одноосібний правитель. Опозиційні газети закривалися, ліві робітничі організації придушувалися, а будь-які спроби курдів здобути автономію жорстко придушувалися силою.

Будучи вимушеним проводити масштабні обміни населенням із Грецією та продовжувати виселення вірмен, Ататюрк створив майже моноетнічну та монорелігійну країну, але зробив це ціною важких людських трагедій.