На індонезійському острові Сулавесі офіційно зафіксували найдовшу дику змію на планеті за всю історію наукових спостережень – гігантську самку сітчастого пітона на ім'я Ібу Барон.

За даними Книги рекордів Гіннеса, довжина рептилії сягає 7,22 метра, а вага становить 96,5 кілограма. Вимірювання настільки величезного хижака виявилося складним інженерним завданням, адже тіло пітона складається із сотень рухомих хребців, з'єднаних еластичними хрящовими дисками, розповідає science-et-vie.

Змія постійно скорочується та розтягується залежно від напруження м'язів, тому відстань від голови до хвоста може помітно змінюватися щосекунди. Дослідники відмовилися від снодійного, адже у повністю розслабленому стані тіло рептилії витягується ще на 10 – 15%, тож довжину заміряли спеціальною гнучкою геодезичною рулеткою вздовж усіх вигинів, а зважування провели на промислових терезах для мішків із рисом.

Як міряли найдовшу змію у світі: дивіться відео

Ібу Барон стала абсолютним рекордсменом серед особин, що живуть на волі, хоча трохи поступилася рекорду в неволі – сітчастому пітону Медузі зі США, який у 2011 році мав довжину 7,67 метра. Водночас сучасні велетні виглядають скромно порівняно з доісторичними монстрами: 58 – 60 мільйонів років тому планетою повзали 15-метрові титанобоа вагою понад 1 тонну та гігантські індійські змії завдовжки до 15,2 метра.

Сьогодні вирости до подібних масштабів рептиліям заважає не лише прохолодніший клімат, а й дефіцит великої здобичі та тиск людини. Через вирубку лісів в Індонезії пітони дедалі частіше виходять до поселень у пошуках їжі й гинуть від рук людей. Учені припускають, що в непрохідних джунглях Південно-Східної Азії все ще можуть ховатися окремі особини завдовжки близько 9 метрів, проте шансів офіційно задокументувати їх залишається дедалі менше.