"Найстрашніша" собака у світі важить до 70 кілограмів: ця порода створена, щоб лякати

Величезна голова, важкі складки шкіри, губи, що звисають по обидва боки пащі, і масивне тіло вагою в кілька десятків кілограмів. Неаполітанського мастифа достатньо побачити один раз, щоб зрозуміти, чому його регулярно включають до списків собак із найбільш страхітливою зовнішністю.

Офіційного звання "найстрашнішої собаки світу" не існує – це суб'єктивна оцінка. Але у випадку мастино наполетано, як породу називають в Італії, грізний вигляд справді є частиною її історії.

Собаку століттями використовували для охорони людей і майна, а сучасний стандарт описує її як великого, важкого й масивного сторожа. Американський кінологічний клуб навіть зазначає, що зовнішність неаполітанського мастифа сама по собі здатна відлякувати незнайомців.

Як виглядає неаполітанський мастиф?

Найпомітніша риса цієї породи – голова. Вона коротка, дуже широка й масивна, а шкіра збирається в численні складки навколо лоба, очей, щік і шиї. Губи товсті й звисають униз, під шиєю утворюється подвійна складка шкіри. Через це морда собаки має майже незмінно суворий вираз навіть тоді, коли тварина абсолютно спокійна.

Як виглядає неаполітанський мастиф: дивіться відео

Складки тут не випадкова особливість окремих собак. Вони прямо прописані у стандарті породи. Міжнародна кінологічна федерація вказує, що шкіра неаполітанського мастифа має бути товстою й вільною, особливо на голові та шиї.

Водночас її не повинно бути настільки багато, щоб вона заважала собаці бачити або нормально рухатися. Очі розташовані широко, ніс великий, щелепи потужні. До цього додаються широка грудна клітка, важкий кістяк і міцні лапи. Навіть хода у мастифа незвична: офіційний стандарт порівнює її з повільною ходою лева або ведмедя.

Наскільки великою може бути така собака?

Дорослий самець неаполітанського мастифа має висоту в холці приблизно 65 – 75 сантиметрів і важить 60 – 70 кілограмів. Самки трохи менші – 60 – 68 сантиметрів і приблизно 50 – 60 кілограмів. Інші кінологічні стандарти допускають ще більшу вагу.

У США середньою вагою дорослого самця називають близько 150 фунтів – це приблизно 68 кілограмів, хоча окремі собаки можуть бути важчими. При цьому мастиф не має виглядати просто товстим. Його масивність повинна створюватися кістяком і мускулатурою.

Саме поєднання розміру і незвичайної морди робить мастино настільки впізнаваним. Великих собак багато, але у неаполітанського мастифа до габаритів додаються складки, важкі повіки, звисаючі губи й надзвичайно широка голова.