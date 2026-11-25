На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області науковці зафіксували рідкісного червонокнижного хижака – сокола-сапсана, якого офіційно вважають найшвидшим птахом і найстрімкішою живою істотою на Землі.

Унікальні кадри полювання пернатого мисливця оприлюднив доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв. За словами дослідника, скориставшись затишшям від бойових дій у заповідній зоні, сапсан вполював звичайного мартина.

Як полює цей надшвидкий птах

Сапсан має відносно невеликі розміри – довжина його тіла становить 34 – 50 сантиметрів, а розмах крил сягає 80 – 120 сантиметрів. Попри це у повітрі йому немає рівних: помітивши здобич із висоти, птах підіймається над жертвою, притискає крила до тулуба й каменем пікірує майже вертикально донизу зі швидкістю понад 322 кілометри за годину (близько 90 метрів за секунду).

Унікальні кадри найшвидшого птаха: дивіться відео

На фінальній стадії атаки хижак б'є жертву по дотичній складеними лапами. Сила удару гострих кігтів задніх пальців на такій швидкості настільки колосальна, що навіть у досить великого птаха миттєво відривається голова.

Рідкісний гість, занесений до Червоної книги України

Хоча сапсан трапляється на всіх континентах планети, окрім Антарктиди, у дикій природі він залишається рідкісним видом і перебуває під суворою охороною Червоної книги України та міжнародної Конвенції СІТЕС. Загалом у світі налічують близько 17 підвидів цього сокола.

В Україні трапляються 3 підвиди: звичайний і кавказький сапсани, які вкрай рідко гніздяться на території нашої країни, а також тундровий сапсан, якого можна побачити під час сезонних міграцій. Основу раціону хижака складають птахи середнього розміру, рідше – дрібні ссавці.

Цілий острів в обмін на двох птахів: королівська ціна сапсана

У середньовічній Європі сапсани цінувалися на вагу золота як елітні мисливські птахи монархів, а володіння ними ставало предметом великої політики. У 1405 році король Англії Генріх 4 передав острів Мен у довічне володіння серу Джону Стенлі за єдиної умови – подарувати йому 2 сапсанів на коронацію та надсилати по 2 птахи кожному наступному англійському монарху.

Схожа історія сталася і у 1530 році, коли імператор Священної Римської імперії Карл 5 передав острів Мальта лицарському ордену госпітальєрів. Замість грошової данини імператор зобов'язав лицарів щороку надсилати до його двору по 1 живому сапсану як символ васальної вірності.