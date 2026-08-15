Коли тяга до солодкого сильніша за інстинкт: кумедна панда пішла на бджіл заради меду

У мережі набирають популярності кумедні кадри з пандою, яка вирішила урізноманітнити своє звичне бамбукове меню солодким медом. Проте похід на пасіку виявився справжньою спецоперацією з відчутними наслідками.

Бджоли не оцінили візит непроханого гостя й влаштували солодкоїжці серйозну відсіч, розповідає у Threads polkin_artem.

На відео пухнастий розбишака жадібно доїдає здобич, хоча його мордочка вже помітно округлилася від укусів розлюченого рою. Попри набряки та очевидну поразку в битві з комахами, панда має абсолютно незворушний і задоволений вигляд: здається, здобутий мед вартував кожної бджолиної атаки.

Ніщо не стане на заваді перед солоденьким / Скриншот з відео

Чому бамбукові ведмеді полюють на мед

Хоча 99% раціону великої панди складає бамбук, генетично вони залишаються ведмедями й мають непереборну слабкість до висококалорійних солодких ласощів. Ці тварини чудово розпізнають солодкий смак, тому ніколи не відмовляться від стиглих фруктів або дикого меду.

Густе та щільне хутро зазвичай непогано рятує їх від комах, проте чутливий ніс, губи та зона навколо очей залишаються легкою мішенню для бджолиних жал. Утім, як і їхні бурі родичі, панди готові стійко терпіти укуси заради омріяного десерту, навіть якщо після таких вилазок їхні щоки стають удвічі круглішими. Покусана, але абсолютно задоволена мордочка тварини вкотре доводить: перед тягою до солоденького не встоїть жоден ведмідь.