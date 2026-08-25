Наполовину самець, наполовину самка: рідкісний птах знайшов пару й виростив пташенят

В американському заповіднику Гілл-н-Дейл поблизу Чикаго зафіксували одне з найрідкісніших біологічних явищ у дикій природі. Орнітологи виявили незвичайного птаха виду боболінк (рисоїд довгодзьобий), тіло якого розділене рівною вертикальною лінією на дві різні статі.

Незвичайну істоту випадково помітив натураліст Люк Дальберг, коли фотографував птахів після їхнього повернення із зимівлі в Південній Америці. Переглядаючи кадри, дослідник звернув увагу на дивний силует: з одного боку птах мав класичне для самців контрастне чорно-біле оперення із золотистою плямою на потилиці, а з іншого – скромне маскувальне жовто-коричневе пір'я самки, розповідає Smithsonianmag.

Як таке можливо?

Експерти з Музею Філда в Чикаго підтвердили, що йдеться про надзвичайно рідкісний двосторонній гінандроморфізм. У птахів подібний стан виникає через збій під час поділу клітин (мейозу) у матері.

Птахи справді бувають двостатевими / Фото Люка Дальберга

Якщо яйцеклітина помилково зберігає обидві статеві хромосоми (Z та W) і потім одночасно запліднюється двома сперматозоїдами із хромосомою Z, зародок починає розвиватися з двох різних генетичних наборів. У результаті одна половина тіла формується чоловічою (ZZ), а інша – жіночою (ZW).

У світовій орнітології подібні аномалії описані менш ніж у 100 особин серед понад 11 тисяч відомих видів птахів, а для боболінків це перший задокументований факт в історії. Раніше схожих гінандроморфів спостерігали серед північних кардиналів та колумбійських медоносів, проте більшість із них зазвичай залишалися одинаками й не знаходили пари.

Цей випадок здивував науковців ще й поведінкою птаха. Попри змішану генетику, він повністю поводився як домінантний самець: активно захищав гніздову територію, виконував шлюбні пісні, успішно привабив самку та допоміг їй виростити здорове потомство. Наразі пернатий велетень еволюційної випадковості вже відлетів на південь, а орнітологи з нетерпінням чекатимуть на його повернення наступної весни.