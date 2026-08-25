Необычное существо случайно заметил натуралист Люк Дальберг, когда фотографировал птиц после их возвращения с зимовки в Южной Америке. Просматривая снимки, исследователь обратил внимание на странный силуэт: с одной стороны птица имела классическое для самцов контрастное черно-белое оперение с золотистым пятном на затылке, а с другой – скромные маскирующие желто-коричневые перья самки, рассказывает Smithsonianmag.

Как такое возможно?

Эксперты из Музея Филда в Чикаго подтвердили, что речь идет об чрезвычайно редком двустороннем гинандроморфизме. У птиц подобное состояние возникает из-за сбоя во время деления клеток (мейоза) у матери.

Птицы действительно бывают обоеполыми / Фото Люка Дальберга

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Если яйцеклетка по ошибке сохраняет обе половые хромосомы (Z и W) и затем одновременно оплодотворяется двумя сперматозоидами с хромосомой Z, зародыш начинает развиваться из двух разных генетических наборов. В результате одна половина тела формируется мужской (ZZ), а другая – женской (ZW).

В мировой орнитологии подобные аномалии описаны менее чем у 100 особей среди более чем 11 тысяч известных видов птиц, а для боболинков это первый задокументированный факт в истории. Ранее подобные гинандроморфы наблюдались среди северных кардиналов и колумбийских медососов, однако большинство из них обычно оставались одиночками и не находили пару.

Этот случай удивил ученых еще и поведением птицы. Несмотря на смешанную генетику, он полностью вел себя как доминантный самец: активно защищал гнездовую территорию, исполнял брачные песни, успешно привлек самку и помог ей вырастить здоровое потомство. Сейчас пернатый гигант эволюционной случайности уже улетел на юг, а орнитологи с нетерпением будут ждать его возвращения следующей весной.