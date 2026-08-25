Незвичайну істоту випадково помітив натураліст Люк Дальберг, коли фотографував птахів після їхнього повернення із зимівлі в Південній Америці. Переглядаючи кадри, дослідник звернув увагу на дивний силует: з одного боку птах мав класичне для самців контрастне чорно-біле оперення із золотистою плямою на потилиці, а з іншого – скромне маскувальне жовто-коричневе пір'я самки, розповідає Smithsonianmag.

Як таке можливо?

Експерти з Музею Філда в Чикаго підтвердили, що йдеться про надзвичайно рідкісний двосторонній гінандроморфізм. У птахів подібний стан виникає через збій під час поділу клітин (мейозу) у матері.

Птахи справді бувають двостатевими / Фото Люка Дальберга

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Якщо яйцеклітина помилково зберігає обидві статеві хромосоми (Z та W) і потім одночасно запліднюється двома сперматозоїдами із хромосомою Z, зародок починає розвиватися з двох різних генетичних наборів. У результаті одна половина тіла формується чоловічою (ZZ), а інша – жіночою (ZW).

У світовій орнітології подібні аномалії описані менш ніж у 100 особин серед понад 11 тисяч відомих видів птахів, а для боболінків це перший задокументований факт в історії. Раніше схожих гінандроморфів спостерігали серед північних кардиналів та колумбійських медоносів, проте більшість із них зазвичай залишалися одинаками й не знаходили пари.

Цей випадок здивував науковців ще й поведінкою птаха. Попри змішану генетику, він повністю поводився як домінантний самець: активно захищав гніздову територію, виконував шлюбні пісні, успішно привабив самку та допоміг їй виростити здорове потомство. Наразі пернатий велетень еволюційної випадковості вже відлетів на південь, а орнітологи з нетерпінням чекатимуть на його повернення наступної весни.