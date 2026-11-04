Під полями Італії ховається римське місто: його каналізацією можна пройти пішки

Приблизно за 100 кілометрів на південь від Рима є поля, під якими досі лежить значна частина античного міста. Над землею – сільськогосподарські угіддя, а нижче збереглися вулиці, громадські будівлі та мережа каналів, якими дві тисячі років тому відводили величезні обсяги води з римських лазень.

Це Аквінум – одне з важливих міст на давній Віа Латіна, що сполучала Рим із півднем Італії. Воно займало близько 100 гектарів, однак за 18 років археологічних досліджень розкопали лише приблизно вісім. Окремий світ залишається під землею, пише Heritage daily.

З 2020 року дослідники Roma Sotterranea разом з археологами Університету Саленто вивчають колодязі, дренажні канали й каналізацію Аквінума. Частина споруд настільки велика, що ними може пересуватися людина.

Що збереглося під полями Аквінума?

Сьогодні на археологічній ділянці можна побачити театр, амфітеатр, Капітолій та великий комплекс Центральних терм. Проте значна частина давнього міста все ще залишається під сучасними полями. Особливу увагу археологів привернула система водопостачання та відведення води.

Дивовижні знахідки / Фото unsplash

Для римських терм це була критично важлива інфраструктура: воду потрібно було доправляти до басейнів, використовувати в різних приміщеннях, а потім безперервно відводити з комплексу. Центральні терми Аквінума займали близько 2200 квадратних метрів і фактично заповнювали цілий міський квартал між двома мощеними вулицями.

З часом комплекс перебудовували, додавали нові приміщення й басейни, тому змінювалася і система каналізації. Саме під землею збереглися сліди цих перебудов, які зверху майже неможливо побачити.

Куди дівалася вода з величезних римських лазень?

Дослідники почали буквально заходити всередину стародавніх каналів. У 2020 – 2023 роках команда задокументувала понад 240 метрів підземних водовідвідних споруд під Центральними термами. Йдеться не про один тунель, а про систему каналів і колодязів, яка забезпечувала роботу всього комплексу. Їхня конструкція показала, що каналізацію не спорудили один раз і назавжди.

У II столітті нашої ери терми серйозно перебудували: знесли частину старих стін, розширили двір і портик, спорудили нові басейни, приміщення та системи опалення. Разом із цим довелося ускладнювати й мережу відведення води.

Розміри споруди добре показують масштаб інфраструктури: колектор має приблизно 1,4 метра завширшки й понад 2,1 метра заввишки. Тобто всередині доросла людина справді може йти практично на повний зріст. І це не означає, що римляни будували під містом "пішохідні тунелі". Такий простір був потрібний для пропускної здатності системи, а також полегшував доступ до неї для огляду й обслуговування.

Що ще знайшли в Аквінумі у 2026 році?

Підземна система – лише одна частина цьогорічних досліджень. Археологи повідомили про скарб зі 120 монет, кераміку та написи. Водночас у доступному описі не уточнено, чи всі ці предмети знайшли безпосередньо всередині головного колектора, тому пов'язувати весь скарб саме з каналізацією було б неправильно. Серед інших знахідок – кам'яний блок із зображеннями бика, барана та свині. Така трійця тварин пов'язана із suovetaurilia – римським ритуалом жертвопринесення свині, вівці та бика.

Виявили мармуровий вівтар, присвячений Генію Августа. Напис на ньому згадує Манія Попідія Антероса – заможного вільновідпущеника, який став sevir Augustalis, членом релігійної колегії, пов'язаної з імператорським культом. Ще одну незвичайну деталь виявили в театрі: мармурову плиту з написом, який означає приблизно "похована блискавка". У римській релігії місце удару блискавки могло вважатися священним, а пов'язані з ним рештки ритуально ховали.