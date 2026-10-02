Тайна в недрах горы: в австрийских Альпах обнаружили гигантский лабиринт длиной 300 метров

В недрах живописных Альп над австрийским городком Гальштат археологи обнаружили впечатляющую подземную систему эпохи железного века – 300-метровый лабиринт из параллельных коридоров и гигантских ярусных камер.

Это открытие добавило новые детали в историю самого старого промышленного центра Европы, где непрерывная добыча "белого золота" продолжается уже более 7300 лет. Масштабы подземного комплекса оказались колоссальными, сообщает The Daily Galaxy.

Это не обычные узкие лазы: ширина отдельных вырубленных в скале залов достигает 24 метров, а высота – почти 20 метров, что сопоставимо с габаритами современного многоквартирного дома. Древние горняки прорубали путь вглубь горы ярусами один над другим, следуя за богатыми соляными жилами.

Соляные шахты Гальштадта впечатляют своими размерами / Фото Kidpassage

Геологическое бурение показало, что за этими ходами скрываются еще более глубокие туннели, поэтому истинные границы этого подземного комплекса ученым еще предстоит выяснить.

Зачем горняки прилагали столько усилий?

В древности соль ценилась дороже драгоценностей – без нее было невозможно сохранить запасы пищи или вести дальнюю торговлю. Уже в эпоху поздней бронзы, более трех тысячелетий назад, гальштатские мастера выдавали до полутора тонн соли ежедневно.

Работа в недрах была смертельно опасной: пласты горных пород неоднократно обрушивались, вызывая катастрофические обвалы. Однако альпийское сообщество демонстрировало невероятную выдержку: через считанные годы после масштабных завалов добычу возобновляли снова. Свидетельством этой борьбы стали почти девятиметровые слои обломков на полу камер, сквозь которые горняки из поколения в поколение упорно пробивали новые маршруты.

Подарок для ученых

Наибольшим сокровищем для исследователей стали не сами каменные галереи, а их содержимое. Соль сыграла роль идеального природного консерванта и сохранила до наших дней уникальные органические остатки, которые обычно мгновенно разлагаются в земле. Под ногами археологов сохранились остатки рабочей одежды шахтеров, обугленные сосновые факелы, которыми освещали непроглядную тьму, деревянная посуда с остатками древней пищи и инструменты.

Наряду с примитивными каменными топорами и кирками из оленьих рогов времен неолита здесь нашли орудия труда железного века, которые свидетельствуют о том, что древние мастера постоянно экспериментировали с новыми технологиями обработки и формами металла. Сохранившиеся в соляном плену предметы буквально оживили быт людей, которые тысячелетия назад ежедневно спускались в холодную тьму горы ради ценного минерала.