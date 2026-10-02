Це відкриття додало нових деталей до історії найстарішого промислового центру Європи, де безперервний видобуток "білого золота" триває вже понад 7300 років. Масштаби підземного комплексу виявилися колосальними, розповідає The Daily Galaxy.

Це не звичайні вузькі лази: ширина окремих вирубаних у скелі залів сягає 24 метрів, а висота – майже 20 метрів, що можна порівняти з габаритами сучасного багатоквартирного будинку. Давні рудокопи врубалися вглиб гори ярусами один над одним, слідуючи за багатими соляними жилами.

Соляні шахти Гальштату вражають обʼємами / Фото Kidpassage

Геологічне буріння показало, що за цими ходами приховані ще глибші тунелі, тож справжні межі цього підземного комплексу вченим ще належить з'ясувати.

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Навіщо рудокопи докладали стільки зусиль?

У давнину сіль цінувалася дорожче за коштовності – без неї було неможливо зберегти запаси їжі чи вести далеку торгівлю. Вже за доби пізньої бронзи, понад три тисячоліття тому, гальштатські майстри видавали до півтори тонни солі щодня.

Робота в надрах була смертельно небезпечною: плари гірських порід неодноразово падали, викликаючи катастрофічні обвали. Проте альпійська спільнота демонструвала неймовірну витримку: за лічені роки після масштабних завалів видобуток відновлювали знову. Свідченням цієї боротьби стали майже дев'ятиметрові шари уламків на підлозі камер, крізь які гірники покоління за поколінням уперто пробивали нові маршрути.

Подарунок для науковців

Найбільшим скарбом для дослідників стали не самі кам'яні галереї, а їхній уміст. Сіль спрацювала як ідеальний природний консервант і донесла до наших днів унікальну органіку, яка зазвичай моментально згниває у землі. Під ногами археологів збереглися залишки робочого одягу шахтарів, обвуглені соснові скіпки, якими освітлювали непроглядну темряву, дерев'яний посуд із залишками стародавньої їжі та інструменти.

Поряд із примітивними кам'яними сокирами та кайлами з оленячих рогів часів неоліту тут знайшли знаряддя праці залізного віку, які свідчать, що давні майстри постійно експериментували з новими технологіями кріплення та формами металу. Збережені у соляному полоні речі буквально оживили побут людей, які тисячоліття тому щодня спускалися в холодну темряву гори заради цінного мінералу.