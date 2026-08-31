Сенсационные библейские аномалии: что обнаружили ученые на месте поисков Ноева ковчега

Ноев ковчег до сих пор остается предметом оживленных дискуссий в научном мире. И теперь эта тема получила новый неожиданный импульс.

Международная группа ученых во главе с археологом, профессором Сивасского университета Джумхуриет Дженкером Атилой получила новые интригующие данные в ходе исследований формации Дюрупинар, расположенной вблизи города Догубаязит на востоке Турции. Эту географическую локацию десятилетиями связывают с поисками легендарного библейского Ноева ковчега, сообщает Arkeonews.

Георадарное сканирование: прямые углы под толщей грунта

Перед началом подземного зондирования команда создала высокоточные GPS-карты и цифровую 3D-модель участка. Последующее георадарное сканирование выявило под поверхностью четкие аномалии правильной геометрической формы.

В частности, приборы зафиксировали подземные структуры, пересекающиеся под прямыми углами, что может указывать на наличие полостей или искусственных внутренних перегородок.

Интригующее открытие на месте поиска ковчега / Фото Noah Arch Project

Впрочем, специалисты предостерегают от поспешных выводов: георадар реагирует на разницу плотности между слоями пород, влажность, пустоты и грунт, но не способен самостоятельно определить материал – камень, древесина или фрагменты конструкции судна. Для подтверждения природы находки необходимы физические раскопки и бурение.

Аномальная концентрация углерода

Параллельный лабораторный анализ почвы показал, что внутри контура формации содержание углерода примерно на 40% превышает показатели образцов, взятых за ее пределами. Исследователи предполагают, что такой скачок может быть связан с остатками органики или древней древесины, однако высокая концентрация углерода сама по себе еще не дает ответа о точном возрасте или конкретном происхождении материала.

В настоящее время ученые готовят к лабораторному анализу около 1000 новых проб почвы. Подробные результаты экспертизы помогут выяснить, являются ли структуры Дюрупинара следствием редких геологических процессов или имеют признаки человеческой деятельности.