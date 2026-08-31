Міжнародна група науковців на чолі з археологом, професором Сіваського університету Джумхурієт Дженкером Атилою отримала нові цікаві дані під час досліджень формації Дюрупинар, розташованої поблизу міста Догубаязит на сході Туреччини. Цю географічну локацію десятиліттями пов'язують із пошуками легендарного біблійного Ноєвого ковчега, розповідає Arkeonews.

Георадарне сканування: прямі кути під товщею ґрунту

Перед початком підземного зондування команда створила високоточні GPS-карти та цифрову 3D-модель ділянки. Наступне георадарне сканування виявило під поверхнею чіткі аномалії правильної геометричної форми.

Зокрема, прилади зафіксували підземні структури, що перетинаються під прямими кутами, що може вказувати на наявність порожнин або штучних внутрішніх перегородок.



Захоплююче відкриття на місці пошуку ковчега / Фото Noah Arch Project

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Утім, фахівці застерігають від передчасних висновків: георадар реагує на різницю щільності між шарами порід, вологість, порожнечі та ґрунт, але не здатен самостійно визначити матеріал – це камінь деревина чи фрагменти конструкції судна. Для підтвердження природи знахідки потрібні фізичні розкопки та буріння.

Аномальна концентрація вуглецю

Паралельний лабораторний аналіз ґрунту показав, що всередині контуру формації вміст вуглецю приблизно на 40% перевищує показники зразків, узятих за її межами. Дослідники припускають, що такий стрибок може бути пов'язаний із залишками органіки чи стародавньої деревини, проте висока концентрація вуглецю сама по собі ще не дає відповіді про точний вік чи конкретне походження матеріалу.

Наразі вчені готують до лабораторного аналізу близько 1 000 нових проб ґрунту. Детальні результати експертизи допоможуть з'ясувати, чи є структури Дюрупинара наслідком рідкісних геологічних процесів, чи мають ознаки людської діяльності.