В глубинах океана сняли "безголового куриного монстра": странное существо умеет летать над дном

Глубоководные просторы мирового океана населены существами, чей облик превосходит самую смелую фантастику, однако даже среди них существо с неофициальным названием "безголовый куриный монстр" выделяется из всех.

Свое саркастическое прозвище она получила от операторов глубоководных дистанционно управляемых батискафов. В лучах мощных прожекторов полупрозрачное багряное тело существа действительно напоминает сырую потрошенную тушку курицы без головы, рассказывает Ocean explorer.

В то же время биологи и океанографы нередко называют это удивительное существо более поэтично – "испанской танцовщицей", благодаря его невероятно плавным, волнообразным и почти гипнотическим движениям в толще воды.

Уникальный пловец среди медлительных ползунов

С научной точки зрения этот "монстр" – глубоководный морской огурец (голотурия) вида Enypniastes eximia, близкий родственник морских звезд и ежей. Большинство представителей иглокожих проводят всю свою жизнь, вяло ползая по дну, и способны оттолкнуться от грунта лишь в экстремальных случаях спасения от хищников.

Уникальное существо: смотрите видео

Однако для Enypniastes eximia свободное парение в воде – это настоящий образ жизни.

Анатомические крылья-паруса

Специальные перепончатые выросты по краям студенистого тела работают как весла или крылья, позволяя огурцу легко отрываться от дна и преодолевать значительные расстояния.

Подводный балет

Пульсируя всем телом, голотурия грациозно взмывает вверх, когда нужно спастись от донных хищников или найти новое богатое пастбище.

Световая защита

В моменты стресса существо способно излучать биолюминесцентное сияние, ослепляя нападавшего в полной темноте абиссальной зоны.

Рацион из "морского снега"

Несмотря на пугающее название, "безголовый куриный монстр" абсолютно безобиден и выполняет в экосистеме роль незаменимого санитара дна. Когда приходит время трапезы, существо плавно опускается на илистый грунт и расправляет веер щупалец, расположенных вокруг ротового отверстия. Ими оно методично сгребает рыхлый осадок и лакомится так называемым "морским снегом" – органическими остатками растений, планктона и питательных частиц, которые непрерывным потоком оседают из верхних освещенных слоев океана на глубину нескольких километров.

Наполнив прозрачный кишечник питательным илом, подводный пловец вновь взмахивает крыльями и поднимается в черную толщу воды, продолжая свой бесконечный танец на дне планеты.