Как аисты на самом деле едят зайчат: отсюда ли взялась легенда, что они приносят детей

Аист с младенцем в клюве – один из тех образов, которые знакомы чуть ли не каждому с детства. В сказках и старых открытках эта птица приносит в дом ребенка, а ее появление возле человеческого жилища предвещает счастье и пополнение в семье.

Птицы питаются насекомыми, червями, лягушками, пресмыкающимися, рыбой, мелкими птицами и млекопитающими, а при благоприятном стечении обстоятельств могут добыть даже зайчонка. Исследователи называют белого аиста оппортунистическим хищником: он не специализируется на одном виде пищи, а использует ту добычу, которой больше всего в конкретном месте и в конкретный момент, отмечают в PubMed Centra.

Отсюда и возникла довольно жуткая версия происхождения старого поверья. Мол, люди видели аистов, которые несли в гнездо живых зайчат, слышали их крики, похожие на плач младенца, и со временем решили, что птицы действительно носят детей. Эта история уже много лет распространяется в соцсетях и даже попала в некоторые СМИ, однако орнитологи относятся к ней гораздо менее романтично.

Действительно ли аист может съесть зайчонка?

Может, хотя для белого аиста такая большая добыча скорее исключение, чем обычный обед. В рационе этой птицы гораздо чаще встречаются насекомые, дождевые черви и мелкие позвоночные. Показательным является исследование рациона аистов на юго-западе Польши.

Откуда взялась легенда об аистах и детях / Фото unsplash

Ученые проанализировали 165 помет, собранных возле 52 гнезд, и выяснили, что почти 60 % всех обнаруженных объектов добычи составляли прямокрылые – кузнечики, сверчки и их родственники. Еще почти пятую часть составляли дождевые черви. Млекопитающие встречались редко, однако из-за своих размеров составляли непропорционально большую часть всей биомассы пищи.

То есть привычный образ аиста, который часами стоит в болоте в ожидании лягушки, тоже несколько упрощен. Белый аист охотится и на суше, особенно охотно – на свежескошенных лугах и полях, где мелким животным вдруг некуда спрятаться. Иногда последствия такой охоты хорошо видны прямо в гнезде.

Летом 2025 года украинский зоолог Анатолий Подобайло, наблюдавший за известной парой аистов Грицком и Одаркой на Полтавщине, рассказывал, что птицы несколько дней подряд приносили птенцам зайчат. Ученый предположил, что взрослые аисты просто наткнулись где-то неподалеку на выводок.

Фотографии подобной охоты есть и из других стран: аистов неоднократно фотографировали с молодыми зайцами и кроликами в клюве. Поэтому сама по себе эта часть популярной истории вполне реальна – маленький заяц действительно может стать добычей большого аиста.

Могли ли крики зайчат породить легенду о детях?

Заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника, орнитолог Виталий Грищенко называет такое объяснение современной выдумкой, которая не выдерживает проверки поведением самих аистов.

Проблема хотя бы в том, что птице не стоит доставлять большую добычу в гнездо живой. Зайчонок, крыса или другое млекопитающее может вырваться, травмировать птенцов или просто упасть с высоты. Гораздо проще убить его сильным клювом еще на месте охоты.

Кроме того, значительную часть принесенной для потомства пищи взрослые аисты сначала проглатывают, а уже в гнезде отрыгивают птенцам. Поэтому картина, на которой аист летит над деревней с живым зайчонком в клюве, а люди внизу принимают его крик за плач ребенка, выглядит эффектно, но имеет слабое отношение к реальному поведению птицы.

Происхождение поверья, вероятно, следует искать гораздо глубже – в старинных представлениях о перелетных птицах. Люди веками наблюдали, как осенью они исчезают, а весной возвращаются вместе с теплом и пробуждением природы. В славянской традиции местом, куда птицы улетали на зиму, был вирий – далекий райский край, связанный с загробным миром.

Отсюда возникло представление, что птицы возвращают на землю саму жизнь. Полевые птицы приносили ее полям, водоплавающие – водоемам, а аист имел особое преимущество: он строил огромное гнездо прямо возле человеческого жилища.

Ну а куда должна была приносить зародыши жизни птица, гнездившаяся на человеческих жилищах? Конечно же, людям,

– объясняет Виталий Грищенко.

Причем современная картинка с младенцем, зажатым в клюве или завернутым в пеленку, появилась значительно позже. По словам Грищенко, изначально речь шла скорее о душах будущих детей, которых птица приносила из другого мира.