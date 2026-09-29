Птахи їдять комах, черв'яків, жаб, плазунів, рибу, дрібних птахів та ссавців, а за сприятливої нагоди можуть уполювати навіть зайченя. Дослідники називають білого лелеку опортуністичним хижаком: він не спеціалізується на одному виді їжі, а використовує ту здобич, якої найбільше у конкретному місці та в конкретний момент, зазначають у PubMed Centra.

Звідси й виникла доволі моторошна версія походження старого повір'я. Мовляв, люди бачили лелек, які несли до гнізда живих зайченят, чули їхні крики, схожі на плач немовляти, і з часом вирішили, що птахи справді носять дітей. Ця історія вже роками поширюється у соцмережах і навіть потрапила у деякі медіа, проте орнітологи ставляться до неї куди менш романтично.

Чи справді лелека може з'їсти зайченя?

Може, хоча для білого лелеки така велика здобич радше виняток, ніж звичайний обід. У меню цього птаха значно частіше трапляються комахи, дощові черв'яки та дрібні хребетні. Показовим є дослідження раціону лелек на південному заході Польщі.

Звідки взялася легенда про лелек і дітей / Фото unsplash

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Науковці проаналізували 165 погадок, зібраних біля 52 гнізд, і з'ясували, що майже 60% усіх виявлених об'єктів здобичі становили прямокрилі – коники, цвіркуни та їхні родичі. Ще майже п'яту частину становили дощові черв'яки. Ссавці траплялися рідко, проте через свій розмір давали непропорційно велику частину всієї біомаси їжі.

Тобто звичний образ лелеки, який годинами стоїть у болоті в очікуванні жаби, теж дещо спрощений. Білий лелека полює і на суші, особливо охоче – на свіжоскошених луках та полях, де дрібним тваринам раптом ніде сховатися. Іноді наслідки такого полювання добре видно просто у гнізді.

Улітку 2025 року український зоолог Анатолій Подобайло, який спостерігав за відомою парою лелек Грицьком та Одаркою на Полтавщині, розповідав, що птахи кілька днів поспіль приносили пташенятам зайченят. Науковець припускав, що дорослі лелеки просто натрапили десь неподалік на виводок.

Світлини подібного полювання є і з інших країн: лелек неодноразово фотографували із молодими зайцями та кроликами у дзьобі. Тож сама частина популярної історії цілком реальна – маленький заєць справді може стати здобиччю великого лелеки.

Чи могли крики зайченят породити легенду про дітей?

Заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника, орнітолог Віталій Грищенко називає таке пояснення сучасною вигадкою, яка не витримує перевірки поведінкою самих лелек.

Проблема хоча б у тому, що велику здобич птахові немає сенсу доставляти до гнізда живою. Зайченя, пацюк чи інший ссавець може вириватися, травмувати пташенят або просто впасти з висоти. Значно простіше вбити його сильним дзьобом ще на місці полювання.

Крім того, значну частину принесеної для потомства їжі дорослі лелеки спочатку ковтають, а вже в гнізді відригують пташенятам. Тому картина, на якій лелека летить над селом із живим зайченям у дзьобі, а люди внизу приймають його крик за плач дитини, виглядає ефектно, але має слабкий зв'язок із реальною поведінкою птаха.

Походження повір'я, ймовірно, треба шукати значно глибше – у старих уявленнях про перелітних птахів. Люди століттями спостерігали, як восени вони зникають, а навесні повертаються разом із теплом та пробудженням природи. У слов'янській традиції місцем, куди птахи відлітали на зиму, був вирій – далекий райський край, пов'язаний із потойбічним світом.

Звідси виникло уявлення, що птахи повертають на землю саме життя. Польові приносили його полям, водоплавні – водоймам, а лелека мав особливу перевагу: він будував величезне гніздо просто біля людського житла.

Ну а куди мав приносити зародки життя птах, який гніздився на людських оселях? Звичайно ж, людям,

– пояснює Віталій Грищенко.

Причому сучасна картинка із немовлям, затиснутим у дзьобі чи загорнутим у пелюшку, з'явилася значно пізніше. За словами Грищенка, первісно йшлося радше про душі майбутніх дітей, які птах приносив із іншого світу.