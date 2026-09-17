Ошибался ли Дарвин: ученые раскрыли скрытый план эволюции, о котором никто и не догадывался

Более полутора веков классическая наука убеждала нас, что развитие жизни на Земле – это череда случайных генетических сбоев и безжалостного слепого отбора. Считалось, что виды поднимаются на условную вершину выживания, а оказавшись среди равнозначных вариантов развития, просто бесцельно блуждают между ними.

Однако новое исследование биологов и математиков израильского института "Технион" буквально разрушает эту парадигму. Развитие живой природы оказалось гораздо более логичным, рациональным и упорядоченным, чем утверждали учебники, сообщает Science Alert.

Иллюзия слепого хаоса на плоскости приспособленности

В традиционной биологии распространен термин "вырождение" – ситуация, когда принципиально разные организмы или мутации имеют абсолютно одинаковые шансы на выживание, формируя плоское "плато приспособленности". Долгое время считалось, что на этом этапе эволюционный вектор отключается и начинается хаотическое блуждание.

Чтобы проверить эту теорию, ученые построили сверхсложную компьютерную модель реальных биологических процессов, смоделировав развитие сотен поколений живых популяций под влиянием естественного отбора и случайных генных сбоев.

Эволюция имеет четкие математические закономерности / Фото Pexels

Тайный вектор безопасности и побочная устойчивость

Результаты моделирования озадачили исследователей: никакого хаоса на самом деле нет. Даже когда внешнее давление среды отсутствует, а различные пути развития дают одинаковые шансы на выживание, организмы целенаправленно выбирают конкретный маршрут. Они детерминированно движутся в сторону самых пологих участков условного ландшафта, осуществляя так называемый "направленный дрейф".

Этот невидимый "компас" ведет популяцию в безопасные биологические зоны, где ее ключевые признаки надежно защищены от опасных мутаций и резких скачков условий среды. Фактически виды обретают феноменальную жизнестойкость как естественный побочный эффект взаимодействия популяции с рельефом выживания, доказывая, что за кажущейся случайностью всегда стоит элегантная закономерность.