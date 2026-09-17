Проте свіже дослідження біологів і математиків ізраїльського інституту Техніон буквально розбиває цю парадигму. Розвиток живої природи виявився значно логічнішим, раціональнішим і впорядкованішим, ніж стверджували підручники, розповідає Science Alert.

Ілюзія сліпого хаосу на рівнині пристосованості

У традиційній біології поширений термін "виродженість" – ситуація, коли принципово різні організми чи мутації забезпечують абсолютно однаковий шанс вижити, формуючи пласке "плато пристосованості". Довгий час вважалося, що на цьому етапі еволюційний вектор вимикається і починається хаотичне блукання.

Щоби перевірити цю теорію, вчені побудували надскладну комп'ютерну модель реальних біологічних процесів, промоделювавши розвиток сотень поколінь живих популяцій під впливом природного відбору та випадкових генних збоїв.

Еволюція має чіткі математичні закономірності / Фото Pexels

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Таємний вектор безпеки та побічна стійкість

Результати моделювання спантеличили дослідників: ніякого хаосу насправді немає. Навіть коли зовнішній тиск середовища відсутній, а різні шляхи розвитку дають однакові шанси на виживання, організми цілеспрямовано обирають конкретний маршрут. Вони детерміновано рухаються в бік найпологіших ділянок умовного ландшафту, здійснюючи так званий "спрямований дрейф".

Цей невидимий "компас" веде популяцію в безпечні біологічні зони, де її ключові ознаки надійно захищені від небезпечних мутацій і різких стрибків середовища. Фактично види здобувають феноменальну життєстійкість як природний побічний ефект взаємодії популяції з рельєфом виживання, доводячи, що за видимою випадковістю завжди стоїть елегантна закономірність.