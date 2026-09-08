ООН призвала изменить карту мира: почему на новой карте "уменьшили" Россию

На привычных картах мира Россия, Канада и Гренландия часто кажутся больше, чем на самом деле. Это не политическая манипуляция, а следствие старой картографической проекции Меркатора, которая сильно вытягивает территории, расположенные ближе к полюсам.

ООН предложила шире использовать другую карту – Equal Earth. Она точнее отражает соотношение площадей, поэтому северные страны на ней выглядят менее гигантскими, а Африка и Южная Америка – более близкими к своим реальным размерам.

Для Украины эта история оказалась не только картографической. Украинская делегация воздержалась при голосовании, поскольку на карте, связанной с новой проекцией, Крым был изображен неприемлемым образом – визуально отделенным от Украины.

Что не так с проекцией Меркатора?

Проекция фламандского картографа Герарда Меркатора появилась еще в XVI веке и стала одной из самых известных в мире. Ее сильная сторона – сохранение углов и направлений. Именно поэтому она была очень полезна для морской навигации: по такой карте удобно прокладывать курс. Это свойство объясняет, почему проекция Меркатора не исчезла и в цифровую эпоху.

Меняется не только мир, но и карты / Скриншот из видео

Ее принципы используются в таких сервисах, как Google Maps и Apple Maps, где важны маршруты, направления и удобное отображение локальных участков местности. Проблема возникает тогда, когда такую карту воспринимают как достоверное сравнение размеров стран и континентов. Почему территория, расположенная дальше от экватора, визуально увеличивается сильнее.

Из-за этого Гренландия на карте Меркатора может выглядеть почти как Африка, хотя на самом деле Африка примерно в 14 раз больше. Так возникает ложное ощущение масштаба. Северные территории, в частности Европа, Северная Америка и Гренландия, кажутся непропорционально большими, тогда как страны, расположенные ближе к экватору, визуально теряют свои реальные размеры.

В то же время карта Меркатора не является "плохой" картой сама по себе. Это инструмент для решения конкретной задачи. Она хорошо подходит для навигации, но плохо подходит для объяснения, какая страна или часть мира действительно больше другой.

Почему ООН обратила внимание на Equal Earth?

Проекцию Equal Earth создали в 2018 году картографы Боян Шаврич, Том Паттерсон и Бернхард Дженни. Ее разработали как альтернативу популярным компромиссным картам мира, в частности проекции Робинсона. Equal Earth является равновеликой проекцией.

Это означает, что она сохраняет правильное соотношение площадей. Если одна территория на Земле больше другой, на карте эта разница также передается пропорционально. Именно поэтому Африка на такой карте выглядит значительно больше, чем на привычной карте Меркатора.

Ее не "увеличили" искусственно – наоборот, устранили искажение, из-за которого северные территории на традиционной карте казались слишком большими. Резолюция ООН призывает шире использовать Equal Earth в образовании, картографии и цифровых сервисах. Но она не запрещает проекцию Меркатора и не делает Equal Earth юридически обязательной для всех карт.

Как будет выглядеть "новый" мир / Скриншот из видео

За документ проголосовали 164 государства. США выступили против, еще 6 стран воздержались, в том числе Украина.

Почему Украина воздержалась при голосовании?

Украина не поддержала резолюцию не из-за самой идеи более точного отображения площадей. Проблема заключалась в том, как на карте, связанной с Equal Earth, был изображен временно оккупированный Крым. По сообщениям украинских СМИ, Крым на ней был визуально отделен от Украины.

Украинская делегация в ООН назвала такое изображение неприемлемым, поскольку оно создает двусмысленность в отношении территориальной целостности государства.

Народный депутат Кира Рудик также обратила внимание на эту проблему.

В 2026 году ООН не должно требоваться напоминание: Крым – это Украина,

– пишет она.

Украинская позиция в этой истории не отрицает картографическую проблему Меркатора. Она касается другого вопроса – того, что даже техническая карта мира не должна создавать впечатление, будто оккупированная территория имеет неопределенный или обособленный статус. Это важный нюанс.

Резолюция об "Equal Earth" задумывалась как способ исправить старые картографические перекосы, в частности в отношении Африки. Но для Украины она стала примером того, как попытка исправить одну несправедливость может породить новую политическую проблему, если на карте некорректно показаны международно признанные границы.

Какие еще проекции используют для карт мира?

Equal Earth – не единственная попытка показать мир без искажения площадей. Одной из известных равновеликих проекций является проекция Мольвейда. Она также сохраняет соотношение площадей, поэтому хорошо подходит для карт, где нужно сравнивать размеры континентов, стран или статистические показатели, связанные с территорией.

В проекции Мольвейда мир имеет форму эллипса. Экватор обозначен прямой горизонтальной линией, центральный меридиан – прямой вертикальной, а большинство остальных меридианов изогнуты. Благодаря этому площади сохраняются пропорционально, но форма материков, углы и расстояния искажаются, особенно ближе к краям карты.

ООН в своей работе использует не одну проекцию. Ее карты могут строиться на проекциях Робинсона, Винкеля-Трипеля или Экерта IV – в зависимости от того, что именно нужно показать. Проекция Робинсона является компромиссной: она не сохраняет идеально ни площади, ни углы, зато распределяет искажения так, чтобы карта в целом выглядела более естественно. Проекцию Винкеля-Трипеля также используют для общего представления о мире, поскольку она уменьшает чрезмерное растяжение территорий у полюсов. Экерт IV, напротив, является равновеликой проекцией и полезен для тематических карт, где важно сравнивать площади.

Почему на новой карте "уменьшили" Россию?

Россия перестает выглядеть такой непропорционально большой, как на привычной проекции Меркатора. Из-за северного расположения Россия, Канада и Гренландия на традиционных картах кажутся больше, чем есть на самом деле. Equal Earth точнее передает соотношение площадей, поэтому территории ближе к полюсам визуально "сжимаются" до более реалистичного масштаба.