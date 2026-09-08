ООН запропонувала ширше використовувати іншу карту – Equal Earth. Вона точніше показує співвідношення площ, тому північні країни на ній виглядають менш гігантськими, а Африка й Південна Америка – ближчими до своїх реальних розмірів.

Для України ця історія виявилася не лише картографічною. Українська делегація утрималася під час голосування, бо на пов’язаній із новою проєкцією мапі Крим був показаний неприйнятним способом – візуально відокремленим від України.

Що не так із проєкцією Меркатора?

Проєкція фламандського картографа Герарда Меркатора з’явилася ще у XVI столітті й стала однією з найвідоміших у світі. Її сильна сторона – збереження кутів і напрямків. Саме тому вона була дуже корисною для морської навігації: за такою картою зручно прокладати курс. Ця властивість пояснює, чому Меркатор не зник і в цифрову епоху.

Змінюється не тільки світ, а й карти / Скриншот з відео

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Його принципи використовують у сервісах на кшталт Google Maps та Apple Maps, де важливі маршрути, напрямки й зручне відображення локальних ділянок місцевості. Проблема починається тоді, коли таку карту сприймають як чесне порівняння розмірів країн і материків. Чим далі територія розташована від екватора, тим сильніше вона візуально збільшується.

Через це Гренландія на карті Меркатора може виглядати майже як Африка, хоча насправді Африка приблизно у 14 разів більша. Так виникає хибне відчуття масштабу. Північні території, зокрема Європа, Північна Америка та Гренландія, здаються непропорційно великими, тоді як країни ближче до екватора візуально втрачають реальний розмір.

Водночас Меркатор не є "поганою" картою сам по собі. Це інструмент для певної задачі. Він добре працює для навігації, але погано підходить для пояснення, яка країна або частина світу справді більша за іншу.

Чому ООН звернула увагу на Equal Earth?

Проєкцію Equal Earth створили у 2018 році картографи Боян Шаврич, Том Паттерсон і Бернхард Дженні. Її розробили як альтернативу популярним компромісним картам світу, зокрема проєкції Робінсона. Equal Earth є рівновеликою проєкцією.

Це означає, що вона зберігає правильне співвідношення площ. Якщо одна територія на Землі більша за іншу, на карті ця різниця також передається пропорційно. Саме тому Африка на такій мапі виглядає значно більшою, ніж на звичній карті Меркатора.

Її не "збільшили" штучно – навпаки, прибрали спотворення, через яке північні території на традиційній карті здавалися надто великими. Резолюція ООН заохочує ширше використовувати Equal Earth в освіті, картографії та цифрових сервісах. Але вона не забороняє проєкцію Меркатора і не робить Equal Earth юридично обов’язковою для всіх карт.

Як виглядатиме "новий" світ / Скриншот з відео

За документ проголосували 164 держави. США виступили проти, ще 6 країн утрималися, серед них Україна.

Чому Україна утрималася під час голосування?

Україна не підтримала резолюцію не через саму ідею точнішого зображення площ. Проблема була в тому, як на пов’язаній із Equal Earth карті показали тимчасово окупований Крим. За повідомленнями українських медіа, Крим на ній був візуально відокремлений від України.

Українська делегація в ООН назвала таке зображення неприйнятним, оскільки воно створює двозначність щодо територіальної цілісності держави.

Народна депутатка Кіра Рудик також звернула увагу на цю проблему.

У 2026 році ООН не повинна потребувати нагадування: Крим – це Україна,

– пише вона.

Українська позиція в цій історії не заперечує картографічну проблему Меркатора. Вона стосується іншого питання – того, що навіть технічна карта світу не повинна створювати враження, ніби окупована територія має невизначений або відокремлений статус. Це важливий нюанс.

Резолюція про Equal Earth задумувалася як спосіб виправити старі картографічні перекоси, зокрема щодо Африки. Але для України вона стала прикладом того, як спроба виправити одну несправедливість може породити нову політичну проблему, якщо на карті некоректно показані міжнародно визнані кордони.

Які ще проєкції використовують для карт світу?

Equal Earth – не єдина спроба показати світ без перекосу в площах. Однією з відомих рівновеликих проєкцій є проєкція Мольвейде. Вона також зберігає співвідношення площ, тому добре підходить для карт, де потрібно порівнювати розміри материків, країн або статистичні показники, пов’язані з територією.

У Мольвейде світ має форму еліпса. Екватор показаний прямою горизонтальною лінією, центральний меридіан – прямою вертикальною, а більшість інших меридіанів вигинаються. Завдяки цьому площі зберігаються пропорційно, але форма материків, кути й відстані спотворюються, особливо ближче до країв карти.

ООН у своїй роботі використовує не одну проєкцію. Її карти можуть будуватися на проєкціях Робінсона, Вінкеля-Тріпеля або Екерта IV – залежно від того, що саме потрібно показати. Проєкція Робінсона є компромісною: вона не зберігає ідеально ні площі, ні кути, зате розподіляє спотворення так, щоб карта загалом виглядала природніше. Вінкеля-Тріпеля також використовують для загального уявлення про світ, бо вона зменшує надмірне розтягування територій біля полюсів. Екерт IV, навпаки, є рівновеликою проєкцією і корисний для тематичних карт, де важливо порівнювати площі.

Чому на новій мапі "зменшили" Росію?

Росія перестає виглядати такою непропорційно великою, як на звичній проєкції Меркатора. Через північне розташування Росія, Канада й Гренландія на традиційних картах здаються більшими, ніж є насправді. Equal Earth точніше передає співвідношення площ, тому території ближче до полюсів візуально "стискаються" до реалістичнішого масштабу.