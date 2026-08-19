Можно ли жить внутри вулкана: кто решился поселиться прямо на его дне

На дне огромного вулканического кратера пасутся антилопы гну и зебры, охотятся львы и гиены, в водоемах лежат бегемоты, а у соленого озера собираются фламинго. Все это происходит не где-то рядом с вулканом – животные живут прямо внутри того, что от него осталось.

Это Нгоронгоро на севере Танзании – одна из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся вулканических кальдер на Земле. От одного края до другого здесь около 20 километров, стены возвышаются примерно на 600 метров, а площадь дна составляет около 260 квадратных километров.

Внутри этого природного кольца сформировался целый мир с лугами, болотами, лесами и озером, сообщает 24 Канал. Но главная причина, почему здесь возможна жизнь, проста: Нгоронгоро давно перестал быть тем вулканом, который когда-то создал эту местность. Сегодня для животных гораздо важнее вода, трава и доступная добыча, чем вулканическое прошлое земли под ногами.

Как на месте огромного вулкана появился кратер?

Примерно 2,5 миллиона лет назад на месте современного Нгоронгоро возвышалась большая вулканическая гора. До разрушения ее вершина могла достигать примерно 4500–5800 метров над уровнем моря. То есть по размерам она могла быть сопоставима с самыми высокими вулканами Восточной Африки.

Невероятная природа / Скриншот из видео

После мощной вулканической активности верхняя часть сооружения обрушилась внутрь. Так возникла кальдера – гигантская впадина, которую часто называют кратером Нгоронгоро. Эти понятия схожи, но не совсем тождественны. Обычный вулканический кратер образуется вокруг жерла и, как правило, имеет сравнительно небольшие размеры. Кальдера может быть значительно больше: она возникает, когда часть вулкана проседает или обрушивается после опустошения магматической системы.

Нгоронгоро имеет диаметр чуть более 19 километров, а его дно находится примерно на высоте 1700 метров над уровнем моря. Край кальдеры поднимается до 2100–2400 метров.

Почему животным так хорошо внутри вулкана?

Высокие стены кальдеры создают впечатление закрытой чаши, однако внутри нее есть почти все необходимое для большого количества животных. На дне раскинулись открытые травянистые равнины, заболоченные участки, леса и водоемы. В центре расположено неглубокое соленое озеро Магади.

Его глубина меняется в зависимости от сезона, но, по данным геопарка, не превышает примерно трех метров. В сезон дождей здесь можно увидеть большие скопления фламинго. В других частях кальдеры есть водоемы, которыми пользуются бегемоты.

Это действительно впечатляет / Скриншот из видео

Вулканическое происхождение местности тоже имеет значение. Со временем вулканический пепел и другие породы разрушаются, высвобождая минеральные вещества. Так могут формироваться одни из самых плодородных почв на планете, именно из-за плодородных земель люди в разных частях мира нередко селятся даже вблизи активных вулканов.

В Нгоронгоро все это поддерживает большие площади растительности, а дальше запускается обычная пищевая цепь: трава служит кормом для травоядных, а большое количество травоядных – для хищников. ЮНЕСКО оценивает численность больших животных на всей природоохранной территории Нгоронгоро примерно в 25 тысяч особей.

Здесь обитают черные носороги, слоны, буйволы, антилопы гну, зебры и большое количество хищников. В некоторых официальных материалах геопарка приводится оценка около 30 тысяч больших животных для местных вулканических ландшафтов. Особенно много здесь хищников, ЮНЕСКО называет Нгоронгоро территорией с чрезвычайно высокой плотностью хищных млекопитающих, а львы стали одними из самых известных обитателей кальдеры.

При этом животные не заперты внутри, как в гигантском природном зоопарке. Официальный сайт геопарка подчеркивает, что они могут перемещаться в кальдеру и из нее. Часть видов остается здесь в течение года, другие перемещаются в зависимости от сезона и доступности корма.

Могут ли в таком месте жить люди?

Люди живут в природоохранной зоне Нгоронгоро, но это не означает, что на дне самого кратера стоят обычные деревни.

Территория площадью более 809 тысяч гектаров была создана как район многофункционального использования земель. Здесь традиционно жили и пасли скот масаи. В самом кратере постоянных поселений нет.

Как выглядит эта местность: смотрите видео

Через сотни тысяч и миллионы лет ее склоны и кратеры могут зарости растительностью, наполниться водой и превратиться в полноценные экосистемы. С действующими вулканами все иначе. Люди действительно селятся и на их склонах: вулканические почвы часто очень плодородны. Но это не делает такие места безопасными. Во время извержений опасность представляют не только потоки лавы, но и пепел, пирокластические потоки, оползни и грязевые потоки, утверждает USGS. Даже вулкан, который некоторое время молчит, может оставаться источником риска.