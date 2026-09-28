Под водой, где купаются люди, обитают рыбы, превосходящие человека: какие чудовища прячутся в Днепре

В Днепре, недалеко от Каменского, этим летом выловили рыбу, которая оказалась длиннее многих взрослых людей. Сома был длиной 1,8 метра и весил 41 килограмм. Фотография гиганта быстро разлетелась по соцсетям, хотя для этого вида это далеко не предел.

Под поверхностью Днепра обитают и другие виды рыб, которые при благоприятных условиях достигают веса в десятки килограммов. В списках ихтиофауны Среднего и Нижнего Днепра числятся щука, судак, сазан, белый амур, белый и пестрый толстолоб, а в низовьях – даже чрезвычайно редкие осетровые.

Большой сом из Каменского – не случайный "монстр", который неизвестно откуда попал в реку. Днепр действительно может быть домом для очень крупных рыб. Некоторые из них охотятся на другую рыбу, другие почти полностью питаются растительностью или планктоном, но размеры отдельных взрослых особей одинаково впечатляют.

Насколько большим может стать сом в Днепре?

Европейский сом – самый очевидный кандидат на звание главного гиганта украинских рек. Его легко узнать по широкой плоской голове, большому рту, длинному телу без чешуи и характерным усам. Экземпляр, пойманный в Каменском в июне 2026 года, весил 41 килограмм при длине 180 сантиметров.

Как выглядит сом / Фото unsplash

Для сравнения: минимальный разрешенный для любительского лова размер сома во внутренних водоемах Украины составляет 80 сантиметров. Биологические возможности вида значительно выше. Наибольшие современные размеры европейского сома, подтвержденные надежными измерениями, достигают 2,73 метра и 130 килограммов. То есть рыба этого вида действительно может быть не просто "размером с человека", а заметно длиннее его.

Сома обитает преимущественно в больших реках, озерах и глубоких участках водохранилищ. Активнее всего охотится ночью, а взрослые особи питаются рыбой и другими водными позвоночными. Что еще гигантов скрывается в Днепре? Один из самых массивных обитателей водоема может выглядеть угрожающе лишь из-за своих размеров. Белый амур входит в фауну Среднего и Нижнего Днепра.

Максимальная зафиксированная для вида длина достигает примерно 1,5 метра, а опубликованный максимальный вес – 45 килограммов. Несмотря на такие габариты, амур питается преимущественно водной растительностью. Рядом с ним в Днепре обитают белый и пестрый толстолобы. Обычные большие толстолобы могут вырастать примерно до метра и весить 20–25 килограммов. Их большая голова составляет значительную часть тела, поэтому даже особь, меньшая по размеру, чем сом, в воде выглядит очень массивно.

У белого толстолоба есть еще одна необычная особенность. Если его сильно напугать, рыба способна резко выпрыгнуть из воды. В других странах, где этот вид образовал большие популяции, зафиксированы случаи, когда толстолобы после шума лодочных моторов вылетали на несколько метров вверх и падали прямо в лодки. Это особенность поведения вида, хотя она не означает, что на Днепре такие случаи являются обычным явлением.

К большим обитателям Днепра относится сазан – это дикий карп. Для этого вида известна максимальная длина около 1,2 метра и вес свыше 40 килограммов. Сазан входит в перечень рыб как Среднего, так и Нижнего Днепра. В 2026 году толстолобы и белые амуры остаются вполне обычными для рыбного хозяйства Украины: только за первые восемь месяцев в водоемы страны выпустили более 389 тысяч толстолобов и более 36 тысяч белых амуров.

Какие хищники могут плавать рядом?

После сома самым известным хищником Днепра остается щука. Ее строение хорошо приспособлено к охоте: удлиненное тело, широкая пасть и большой запас острых зубов. Щука часто поджидает добычу в засаде среди растительности, а затем совершает короткую резкую атаку. Взрослые самки могут вырастать примерно до 1,5 метра, а самый большой опубликованный вес этого вида составляет 28,4 килограмма.

Кто обитает в реке Днепр / Фото unsplash

Особи таких размеров – исключительные, но сама возможность показывает, насколько большим может стать знакомый украинцам речной хищник. В Днепре обитает также судак обыкновенный, который также охотится на рыбу. Он меньше самых крупных сомов и щук, но может достигать около метра в длину и 20 килограммов веса. В более холодный период судак активно перемещается в поисках добычи, держась глубоких ям, русловых бровок, затопленных русел и каменистых участков.

Это по-прежнему важный для украинских водоемов вид. За январь – август 2026 года промысловый вылов судака в Украине составил 272 тонны. Поэтому крупная рыба, которую можно заметить в Днепре, вовсе не обязательно будет сомом. Массивный силуэт может принадлежать толстолобу или белому амуру, а среди хищников рядом с сомом обитают большие щуки и судаки.