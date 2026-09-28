Під поверхнею Дніпра живуть і інші риби, які за сприятливих умов набирають десятки кілограмів. У переліках іхтіофауни Середнього та Нижнього Дніпра є щука, судак, сазан, білий амур, білий і строкатий товстолоби, а в пониззі – навіть надзвичайно рідкісні осетрові.

Величезний сом із Кам'янського – не випадковий "монстр", який невідомо звідки потрапив у річку. Дніпро справді може бути домом для дуже великих риб. Деякі з них полюють на іншу рибу, інші майже повністю живляться рослинністю або планктоном, але розміри окремих дорослих особин однаково вражають.

Наскільки великим може стати сом у Дніпрі?

Європейський сом – найбільш очевидний кандидат на звання головного велетня українських річок. Його легко впізнати за широкою пласкою головою, великим ротом, довгим тілом без луски та характерними вусами. Екземпляр, спійманий у Кам'янському в червні 2026 року, важив 41 кілограм при довжині 180 сантиметрів.

Як виглядає сом / Фото unsplash

Для порівняння, мінімальний дозволений для любительського вилову розмір сома у внутрішніх водоймах України становить 80 сантиметрів. Біологічні можливості виду значно більші. Найбільші сучасні розміри європейського сома, підтверджені надійними вимірюваннями, сягають 2,73 метра та 130 кілограмів. Тобто риба цього виду справді може бути не просто "завбільшки з людину", а помітно довшою за неї.

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Сом переважно тримається великих річок, озер і глибоких ділянок водосховищ. Активніше полює вночі, а дорослі особини живляться рибою та іншими водними хребетними. Які ще велетні ховаються у Дніпрі? Один із наймасивніших мешканців водойми може виглядати загрозливо лише через розміри. Білий амур входить до фауни Середнього та Нижнього Дніпра.

Максимальна зафіксована для виду довжина сягає приблизно 1,5 метра, а опублікована максимальна вага – 45 кілограмів. Попри такі габарити, амур переважно живиться водною рослинністю. Поруч із ним у Дніпрі живуть білий та строкатий товстолоби. Звичні великі товстолоби можуть виростати приблизно до метра і важити 20 – 25 кілограмів. Їхня велика голова становить значну частину тіла, тому навіть менша за сома особина у воді виглядає дуже масивною.

Білий товстолоб має ще одну незвичну рису. Якщо його сильно налякати, риба здатна різко вистрибнути з води. В інших країнах, де цей вид утворив великі популяції, зафіксовані випадки, коли товстолоби після шуму човнових моторів вилітали на кілька метрів угору та падали просто в човни. Це особливість поведінки виду, хоча вона не означає, що на Дніпрі такі випадки є звичайним явищем.

До великих мешканців Дніпра належить сазан – це дикий короп. Для цього виду відома максимальна довжина близько 1,2 метра та вага понад 40 кілограмів. Сазан є у переліку риб як Середнього, так і Нижнього Дніпра. У 2026 році товстолоби та білі амури залишаються цілком звичайними для рибного господарства України: лише за перші вісім місяців у водойми країни вселили понад 389 тисяч товстолобів і понад 36 тисяч білих амурів.

Які хижаки можуть плавати поруч?

Після сома найвідомішим хижаком Дніпра залишається щука. Її будова добре пристосована до полювання: видовжене тіло, широка паща та велика кількість гострих зубів. Щука часто чекає на здобич у засідці серед рослинності, а тоді атакує коротким різким ривком. Дорослі самиці можуть виростати приблизно до 1,5 метра, а найбільша опублікована вага виду становить 28,4 кілограма.

Хто живе у річці Дніпро / Фото unsplash

Особини таких розмірів виняткові, але сама можливість показує, наскільки великим може стати знайомий українцям річковий хижак. У Дніпрі живе також судак звичайний, який також полює на рибу. Він менший за найбільших сомів та щук, але може сягати близько метра завдовжки й 20 кілограмів ваги. У холодніший період судак активно переміщується за здобиччю, тримаючись глибоких ям, руслових бровок, затоплених русел і кам'янистих ділянок.

Це й досі важливий для українських водойм вид. За січень – серпень 2026 року промисловий вилов судака в Україні становив 272 тонни. Тож велика риба, яку можна помітити у Дніпрі, зовсім не обов'язково буде сомом. Масивний силует може належати товстолобу чи білому амуру, а серед хижаків поруч із сомом живуть великі щуки та судаки.