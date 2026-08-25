Когда тест на беременность был в виде лягушки: что с ней делали, чтобы получить ответ

На протяжении большей части XX века в служебных помещениях многих аптек по всему миру стояли террариумы с необычными обитателями – лягушками. Оказывается, они служили в качестве теста на беременность!

Земноводные выступали в роли самого точного диагностического инструмента той эпохи. После введения небольшого количества мочи клиентки амфибия давала результат с точностью до 95 %, что значительно превосходило возможности медицинских осмотров того времени, сообщает Neomano.

Как определяли беременность с помощью лягушки

Научная основа метода заключается в действии хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) – гормона, который вырабатывается во время беременности. Для амфибий это вещество служит прямым биологическим триггером: у самок африканской когтевой лягушки (Xenopus laevis) оно вызывает овуляцию и откладку икры уже через 12–18 часов.

Индикатор беременности / Фото Pixabay

Впоследствии аргентинский ученый Карлос Галли Майнини адаптировал метод для самцов ропух (Rhinella arenarum), у которых реакция наступала еще быстрее. Уже через 2–3 часа в образцах обнаруживали активные сперматозоиды.

Главным преимуществом лягушек перед лабораторными мышами или кроликами было то, что земноводные оставались живыми и после короткого отдыха могли использоваться повторно.

Какие еще методы использовали?

До открытия метода Хогбена в 1930-х годах человечество веками экспериментировало с самыми причудливыми способами диагностики беременности. В древнеегипетском папирусе Кахуна, возраст которого составляет около 3800 лет, описывался посев зерен ячменя и пшеницы, увлажненных мочой. Интересно, что современные эксперименты 1963 года подтвердили: повышенный уровень гормонов действительно ускорял прорастание зерен в 70% случаев.

Античные врачи полагались на луковые пробы и оценку дыхания, а средневековые медики оценивали цвет и прозрачность жидкости с помощью уроскопии.

Эпоха "аптечных лягушек" завершилась лишь в конце 1960-х годов с разработкой химических и иммунологических тест-полосок. Несмотря на уход из коммерческой фармацевтики, когтевая лягушка Xenopus laevis навсегда вошла в историю науки и сегодня остается одним из ключевых модельных организмов в генетике и биологии развития.