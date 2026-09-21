Что происходит с рекой, когда уровень воды опускается до минимума: могут ли реки в Украине перестать течь

Во время продолжительной засухи река может сузиться до ручья, протекающего между обнажившимися отмелями. Из воды выступают камни и песчаные полосы, а участки дна, обычно скрытые от глаз, постепенно высыхают.

Рекордное обмеление еще не означает, что река вот-вот исчезнет. Ее состояние зависит от того, сколько воды поступает из притоков, осадков и подземных источников и сколько она теряет.

Падение уровня может сопровождаться изменениями течения, температуры воды и условий для рыбы. В Украине проблема уже стала ощутимой: по состоянию на середину сентября Укргидрометцентр сообщил об уровнях ниже исторических минимумов на отдельных участках Днестра, Тисы, Западного Буга и других рек. Кое-где маловодье дошло до пересыхания русел.

Что меняется в реке, когда воды становится критически мало?

"Исторический минимум" – это самый низкий уровень за время наблюдений на конкретном посту. Он не является универсальной отметкой, после которой любая река обязательно пересыхает. В одной реке при рекордном обмелении еще может оставаться течение, в другой отдельные участки уже будут сухими.

Как узнать, не пересохнет ли река / Фото unsplash

Гидрологи различают уровень воды и ее расход. Первый показатель описывает высоту водной поверхности относительно принятой отметки. Второй – сколько воды проходит через определенное сечение русла за секунду.

Как объясняет Геологическая служба США, этот объем зависит как от площади сечения потока, так и от скорости воды. Поэтому по одной только глубине определить силу течения невозможно.

При обмелении часть русла обнажается, а воды для обитателей реки становится меньше. Если мелкие участки пересыхают, они могут отрезать более глубокие плеса друг от друга. Рыба оказывается в ограниченном пространстве и уже не может свободно переместиться на другой участок.

В жару добавляется проблема с кислородом. Теплая вода способна удерживать меньше растворенного кислорода, чем холодная. В стоячей воде его также может не хватать, особенно когда скапливается органика: бактерии расходуют кислород при ее разложении. При неблагоприятном стечении обстоятельств рыба может погибнуть еще до того, как водоем высохнет.

Русло тоже меняется. При длительном маловодье оно может сильнее зарастать водной растительностью, а замедление течения способствует заилению.

Может ли река совсем перестать течь и что нужно для ее восстановления?

Так, и для этого воде не обязательно исчезнуть до последней лужи. Если притока уже недостаточно для поддержания сплошного потока, вода может остаться лишь в отдельных углублениях русла. Между ними поверхностное течение прекращается. Река при этом может быть сухой на одном участке и проточной на другом. Поэтому нулевой сток на одном посту не означает, что остановилась вся река от истока до устья.

Многое зависит от подземного питания: даже без дождя вода может поступать в реку через дно и берега. Благодаря этому поток сохраняется в перерывах между осадками. Когда уровень подземных вод падает, такое поступление может ослабевать. При определенных условиях направление обмена меняется: вода из реки просачивается в грунт. Следовательно, видимое обмеление может быть связано с истощением запасов далеко за пределами самого русла.

Одна река способна получать подземную воду на одних участках и терять ее на других. В Украине уже зафиксированы оба состояния – стоячая вода и сухие участки. В сводке на середину сентября отсутствие стока отмечено, в частности, на Раде, Луге, Турии, Стоходе и Припяти возле поста Любязь. Отдельные участки Стугны в Киевской области, Серебрянки в Черкасской области и Мокрой Суры в Днепропетровской области пересыхают.

Возвращение дождей может восстановить течение, однако первый ливень не всегда положит конец засухе. Вода быстро стекает с поверхности в русло и поднимает уровень, но часть ее уходит дальше, не успев пополнить подземные запасы. Для более устойчивого восстановления нужны осадки, которые просачиваются в почву и восстанавливают питание реки.

После затяжной засухи на это иногда уходят месяцы повторных дождей. Из-за этого даже заметный подъем воды после ливня может быть коротким: дождевой поток уже прошел, а подземного питания для поддержания течения еще не хватает.