Рекордне обміління ще не означає, що річка ось-ось зникне. Її стан залежить від того, скільки води надходить із приток, опадів і підземних джерел та скільки вона втрачає.

Падіння рівня може супроводжуватися змінами течії, температури води й умов для риби. В Україні проблема вже стала відчутною: станом на середину вересня Укргідрометцентр повідомив про рівні нижче за історичні мінімуми на окремих ділянках Дністра, Тиси, Західного Бугу та інших річок. Подекуди маловоддя дійшло до пересихання русел.

Що змінюється в річці, коли води стає критично мало?

"Історичний мінімум" – це найнижчий рівень за час спостережень на конкретному посту. Він не є універсальною позначкою, після якої будь-яка річка обов'язково зупиняється. В одній річці за рекордного обміління ще може залишатися потік, в іншій окремі ділянки вже будуть сухими.

Як знати чи не пересохне річка / Фото unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Гідрологи розрізняють рівень води та її витрату. Перший показник описує висоту водної поверхні відносно прийнятої позначки. Другий – скільки води проходить через певний переріз русла за секунду.

Як пояснює Геологічна служба США, цей об'єм залежить і від площі перерізу потоку, і від швидкості води. Тому за самою глибиною визначити силу течії неможливо.

Під час обміління частина русла оголюється, а води для мешканців річки стає менше. Якщо мілкі ділянки пересихають, вони можуть відрізати глибші плеса одне від одного. Риба опиняється в обмеженому просторі й уже не може вільно переміститися до іншої ділянки.

У спеку додається проблема кисню. Тепла вода здатна утримувати менше розчиненого кисню, ніж холодна. У стоячій воді його також може бракувати, особливо коли накопичується органіка: бактерії витрачають кисень під час її розкладання. За несприятливого поєднання умов риба може загинути ще до того, як водойма висохне.

Русло теж змінюється. За тривалого маловоддя воно може сильніше заростати водною рослинністю, а уповільнення течії сприяє замуленню.

Чи може річка зовсім перестати текти і що потрібно для її відновлення?

Так і для цього воді не обов'язково зникнути до останньої калюжі. Якщо припливу вже недостатньо для підтримання суцільного потоку, вода може залишитися лише в окремих заглибленнях русла. Між ними поверхнева течія припиняється. Річка при цьому може бути сухою на одній ділянці й проточною на іншій. Тому нульовий стік на одному посту не означає, що зупинилася вся річка від витоку до гирла.

Багато залежить від підземного живлення, навіть без дощу вода може надходити в річку крізь дно та береги. Завдяки цьому потік зберігається між опадами. Коли рівень підземних вод падає, таке надходження може слабшати. За певних умов напрямок обміну змінюється: вода з річки просочується в ґрунт. Отже, видиме обміління може бути пов'язане з виснаженням запасів далеко за межами самого русла.

Одна річка здатна отримувати підземну воду на одних ділянках і втрачати її на інших. В Україні вже зафіксовані обидва стани – стояча вода й сухі ділянки. У зведенні на середину вересня відсутність стоку зазначена, зокрема, на Раті, Лузі, Турії, Стоході та Прип'яті біля поста Люб'язь. Окремі ділянки Стугни на Київщині, Серебрянки на Черкащині й Мокрої Сури на Дніпропетровщині пересихають.

Повернення дощів може відновити течію, проте перша злива не завжди завершує посуху. Вода швидко стікає з поверхні в русло й піднімає рівень, але частина її проходить далі, не встигнувши поповнити підземні запаси. Для стійкішого відновлення потрібні опади, які просочуються в ґрунт і відновлюють живлення річки.

Після затяжної посухи на це іноді йдуть місяці повторних дощів. Через це навіть помітний підйом води після зливи може бути коротким: дощовий потік уже минув, а підземного живлення для підтримання течії ще бракує.