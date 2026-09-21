Днестр обмелел и обнажил загадочный камень с номером 147: что он делал в реке более века

Чрезвычайно низкий уровень воды в Днестре обнажил часть русла, которая обычно остается под водой. Именно там, в Тернопольской области, ученые заметили тесаный каменный столб с номером 147.

Находка была сделана вблизи села Беремяны в ходе исследований сотрудников Национального природного парка "Днестровский каньон". Ученые изучали Днестр и Стрипу и зафиксировали значительные отмели, образовавшиеся из-за маловодья.

По предположению краеведа Владимира Добрянского, каменный столб может быть навигационным знаком времен Австро-Венгерской империи – периода, когда Днестр был важной транспортной артерией.

Что именно нашли после обмеления Днестра?

Сотрудники парка проводили комплексные исследования на территории Бучацко-Монастыриского природоохранного научно-исследовательского отделения. Из-за экстремального маловодья вдоль Днестра обнажились значительные участки прибрежной части русла.

Днестр отступил – и на дне появился камень с номером 147 / Фото Днестровский каньон

На одном из них и лежал каменный столбик с цилиндрической вершиной. На его поверхности сохранился высеченный номер 147.

На обнажившейся прибрежной части русла удалось обнаружить несколько интересных артефактов, свидетельствующих о сложной истории нашего края. В частности, был найден тесаный каменный столб с цилиндрической верхушкой и высеченным номером 147,

– сообщили в Национальном природном парке "Днестровский каньон".

Артефакт извлекли из русла. Теперь его установили на эколого-образовательной тропе, которую планируют проложить на территории парка.

Почему на берегах Днестра устанавливали такие столбики?

Краевед Владимир Добрянский предполагает, что находка относится к временам Австро-Венгерской империи.

Это один из навигационных столбов времен Австро-Венгерской империи. Такими столбами был обозначен берег Днестра в те времена, когда река выполняла роль важной транспортной артерии,

– пояснили в НПП "Днестровский каньон", ссылаясь на заключение краеведа.

То есть каменный столб мог быть частью системы обозначений вдоль реки. Спустя более века увидеть его снова помогло именно меление Днестра.

Низкий уровень воды обнажил не только отмели, но и часть исторического слоя реки, который в обычных условиях остается скрытым. Теперь найденный столб уже находится не в русле, а на территории будущей эколого-образовательной тропы парка.