Знахідку зробили поблизу села Берем’яни під час досліджень працівників Національного природного парку "Дністровський каньйон". Науковці вивчали Дністер і Стрипу та зафіксували значні мілини, що утворилися через маловоддя.

За припущенням краєзнавця Володимира Добрянського, кам’яний стовпець може бути навігаційним знаком часів Австро-Угорської імперії – періоду, коли Дністер був важливою транспортною артерією.

Що саме знайшли після обміління Дністра?

Працівники парку проводили комплексні дослідження на території Бучацько-Монастириського природоохоронного науково-дослідного відділення. Через екстремальне маловоддя вздовж Дністра відкрилися значні ділянки прибережної частини русла.

Дністер відступив – і на дні з'явився камінь з номером 147 / Фото Дністровський каньйон

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На одній із них і лежав кам’яний стовпець із циліндричною верхівкою. На його поверхні зберігся викарбуваний номер 147.

На відкритій прибережній частині русла вдалося виявити деякі цікаві артефакти, що свідчать про складну історію нашого краю. Зокрема було знайдено тесаний кам’яний стовбець з циліндричною верхівкою та викарбуваним номером 147,

– повідомили у Національному природному парку "Дністровський каньйон".

Артефакт дістали з русла. Тепер його встановили на еколого-освітній стежці, яку проєктують на території парку.

Для чого на берегах Дністра встановлювали такі стовпці?

Краєзнавець Володимир Добрянський припускає, що знахідка належить до часів Австро-Угорської імперії.

Це один із навігаційних стовбців часів Австро-Угорської імперії. Такими стовбцями був промаркований берег Дністра у ті часи, коли ріка виконувала роль важливої транспортної артерії,

– пояснили в НПП "Дністровський каньйон", посилаючись на висновок краєзнавця.

Тобто кам’яний стовпець міг бути частиною системи позначень уздовж річки. Через понад століття побачити його знову допомогло саме обміління Дністра.

Низький рівень води оголив не лише мілини, а й частину історичного шару річки, який за звичайних умов залишається прихованим. Тепер знайдений стовпець уже перебуває не у руслі, а на території майбутньої еколого-освітньої стежки парку.