Волосатые ноги, красные глаза и три губы: в море обнаружили нового морского паука

Красные глаза, три губы вокруг треугольного рта и длинные ноги, снизу покрытые изогнутыми шипами. Именно так выглядит один из двух новых видов морских пауков, которых ученые обнаружили у тихоокеанского побережья Северной Америки.

Животных собирали во время погружений на глубину до 18 метров в море Селиш – между канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон, пишет CNN. Два новых вида стали первыми морскими пауками, описанными в этом регионе почти за столетие, – сообщает Университет Британской Колумбии.

Особенно удивительным оказался вид Callipallene pilosuspedes. Его название буквально отсылает к "волосатым ногам", но под микроскопом исследователи заметили еще одну необычную способность: паук фактически расчесывает себя специальными конечностями. Второй новый вид оказался настолько неспособен к такому "уходу", что на его теле регулярно находили других паразитов.

Зачем морскому пауку "волосатые" ноги и три губы?

Callipallene pilosuspedes имеет стройное тело, красные глаза и длинные изогнутые шипы на нижней части ног. Именно из-за этих шипов исследователи дали ему название, образованное от латинских слов, связанных с волосами и ногами, – пишет Университет Британской Колумбии.

Удивительные существа / Фото Cormac Toler-Scott

Не менее необычно устроен его рот. Короткий хоботок заканчивается треугольным отверстием с тремя губами, вокруг которых расположены мелкие чувствительные выросты. Рядом находятся когтики, которыми животное может захватывать пищу. Но больше всего ученых заинтересовали так называемые яйценосные конечности – овигеры.

Они напоминают дополнительные ноги, хотя для ходьбы не используются. Под микроскопом исследователи увидели, как Callipallene pilosuspedes обхватывает ими собственные ноги, а расположенными на конечностях гребенчатыми шипами очищает их от загрязнений.

При этом представителей нового вида пока найдено крайне мало – ученым удалось исследовать лишь один экземпляр. Второй вид, Tanystylum kiixin, выглядит иначе. У него черные глаза, брюшко характерной формы и значительно меньшие яйценосные конечности.

Они недостаточно подвижны, чтобы столь же тщательно очищать тело. Результат оказался довольно необычным: на этих морских пауках исследователи часто находили мелких паразитов.

"Экосистема внутри экосистемы внутри экосистемы",

– так описал это ведущий автор исследования Кормак Толер-Скотт.

Название kiixin происходит от названия древнего поселения коренного населения, расположенного недалеко от места, где впервые были собраны эти животные. Слово произносится примерно как "ки-хин" и связано со звуком волн, разбивающихся у подножия поселения, – пишет Университет Британской Колумбии.

Почему морские пауки на самом деле не совсем пауки?

Несмотря на название, морские пауки не относятся к той же группе, что и обычные пауки. Это пикногониды – отдельная группа морских членистоногих, родственная паукам, скорпионам и мечехвостам. Их эволюционная история насчитывает примерно 500 миллионов лет.

Строение этих животных очень необычно даже среди членистоногих. Типичный морской паук имеет четыре пары длинных ног, хотя у отдельных видов их может быть до 12. Некоторые виды меньше сантиметра, тогда как у антарктических морских пауков размах ног может превышать 70 сантиметров. Из-за маленького тела некоторым внутренним органам буквально не хватает места.

Ответвления пищеварительной системы проникают в ноги, а у самок там расположена и значительная часть яичников. Питаются морские пауки тоже необычно. Многие мелкие виды обитают на других морских организмах и с помощью хоботка высасывают питательные вещества из мягкотелых беспозвоночных, – объясняет Кормак Толер-Скотт. Еще одна особенность – забота о потомстве. После спаривания яйца берет именно самец. Он собирает их яйценосными конечностями, прикрепляет к своему телу и носит с собой до вылупления молоди.