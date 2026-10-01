Тварин збирали під час занурень на глибину до 18 метрів у морі Селіш – між канадською провінцією Британська Колумбія та американським штатом Вашингтон, пише CNN. Два нові види стали першими морськими павуками, описаними в цьому регіоні майже за століття, – повідомляє Університет Британської Колумбії.

Особливо дивним виявився вид Callipallene pilosuspedes. Його назва буквально відсилає до "волохатих ніг", але під мікроскопом дослідники помітили ще одну незвичайну здатність: павук фактично вичісує себе спеціальними кінцівками. Другий новий вид виявився настільки поганим у такому "догляді", що на його тілі регулярно знаходили інших паразитів.

Навіщо морському павуку "волохаті" ноги і три губи?

Callipallene pilosuspedes має струнке тіло, червоні очі та довгі вигнуті шипи на нижній частині ніг. Саме через ці шипи дослідники дали йому назву, утворену від латинських слів, пов'язаних із волоссям і ногами, – пише Університет Британської Колумбії.

Дивовижні істоти / Фото Cormac Toler-Scott

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Не менш незвично влаштований його рот. Короткий хоботок закінчується трикутним отвором із трьома губами, навколо яких розташовані дрібні чутливі вирости. Поруч є кігтики, якими тварина може захоплювати їжу. Але найбільше науковців зацікавили так звані яйценосні кінцівки – овігери.

Вони нагадують додаткові ноги, хоча для ходіння не використовуються. Під мікроскопом дослідники побачили, як Callipallene pilosuspedes обгортає ними власні ноги, а розташованими на кінцівках гребінчастими шипами очищає їх від забруднень.

При цьому нового виду поки що знайшли надзвичайно мало – науковцям вдалося дослідити лише один екземпляр. Другий вид, Tanystylum kiixin, виглядає інакше. У нього чорні очі, черевце характерної форми та значно менші яйценосні кінцівки.

Вони недостатньо рухливі, щоб так само ретельно очищати тіло. Наслідок виявився доволі незвичайним: на цих морських павуках дослідники часто знаходили дрібних паразитів.

Екосистема всередині екосистеми всередині екосистеми,

– так описав це провідний автор дослідження Кормак Толер-Скотт.

Назва kiixin походить від назви давнього поселення корінного населення поблизу місця, де вперше зібрали цих тварин. Слово вимовляється приблизно як "кі-хін" і пов'язане зі звуком хвиль, які розбиваються біля підніжжя поселення, – пише Університет Британської Колумбії.

Чому морські павуки насправді не зовсім павуки?

Попри назву, морські павуки не належать до тієї самої групи, що звичайні павуки. Це пікногоніди – окрема група морських членистоногих, споріднена з павуками, скорпіонами та мечохвостами. Їхня еволюційна історія сягає приблизно 500 мільйонів років.

Будова цих тварин дуже незвичайна навіть серед членистоногих. Типовий морський павук має чотири пари довгих ніг, хоча в окремих видів їх може бути до 12. Деякі види менші за сантиметр, тоді як антарктичні морські павуки можуть сягати понад 70 сантиметрів у розмаху ніг. Через маленьке тіло частині внутрішніх органів буквально бракує місця.

Відгалуження травної системи заходять у ноги, а у самок там розташована й значна частина яєчників. Живляться морські павуки теж незвично. Багато дрібних видів мешкають на інших морських організмах і за допомогою хоботка висмоктують поживні речовини з м'якотілих безхребетних, – пояснює Кормак Толер-Скотт. Ще одна особливість – турбота про потомство. Після спарювання яйця забирає саме самець. Він збирає їх яйценосними кінцівками, прикріплює до свого тіла і носить із собою до вилуплення молоді.