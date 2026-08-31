Ноги и "весла" на брюшке: ученые обнаружили насекомое, которое обитало между водой и сушей

Насекомые – настоящие хозяева нашей планеты: их насчитывается миллионы видов, они ползают, прыгают, летают и живут буквально везде!

Однако ученые десятилетиями ломали голову над одной загадкой: как именно морские существа, похожие на креветок и раков, когда-то выбрались на сушу и превратились в тех жуков и мух, которых мы знаем сегодня? В летописи окаменелостей долгое время зияла огромная "дыра" длиной в 80 миллионов лет, рассказывает Nigpas.

Казалось, что насекомые появились на суше внезапно, сразу в "готовом" виде. Однако недавняя удивительная находка в Техасе наконец-то расставила все по местам.

Первопроходец с ластами на брюшке

Международная группа палеонтологов разглядела в куске древней породы невероятное существо возрастом около 324 миллионов лет, которое назвали Chosha praecursor. Ранее его окаменелые останки ошибочно считали обычными личинками ракообразных, но новое детальное исследование показало: перед нами настоящий предок современных насекомых.

Насекомое, поразившее ученых / Фото Nigpas

Это существо длиной около 5 сантиметров (вместе с длинными усиками-хвостиками) выглядело весьма экзотично. Спереди это было типичное насекомое с классическими шестью ходильными ножками и органом для откладывания яиц, а вот вдоль всего брюшка у нее тянулись настоящие миниатюрные весла-плавники, унаследованные от водных предков-ракообразных.

Жизнь между двумя стихиями

Оказалось, что покорение суши не было мгновенным скачком. Древний предок насекомых жил в уютных мелководных лагунах, илистых поймах и на влажной береговой линии. Он был настоящей амфибией: шестью ножками уверенно шагал по влажному мху и илу в поисках вкусных грибных спор или растительных остатков, а при малейшей опасности прыгал в воду и ловко уплывал с помощью брюшных весел.

Со временем, когда влажные берега стали безопасными, а растительный мир на суше разросся, необходимость в плавании постепенно исчезла. За миллионы лет эволюции насекомые полностью избавились от ненужных ласт на брюшке, оставив себе лишь шесть надежных лапок для быстрого бега по суше.