Проте вчені десятиліттями ламали голову над однією загадкою: як саме морські істоти, схожі на креветок і раків, колись вибралися на сушу і стали тими жуками та мухами, яких ми знаємо сьогодні? У літописі скам'янілостей довгий час зяяла величезна "діра" завдовжки у 80 мільйонів років, розповідає Nigpas.

Здавалося, що комахи з'явилися на суші раптово, одразу в "готовому" вигляді. Проте нещодавня дивовижна знахідка в Техасі нарешті розставила все по місцях.

Першопроходець із ластами на животі

Міжнародна група палеонтологів розгледіла в шматку стародавньої породи неймовірне створіння віком близько 324 мільйонів років, яке назвали Chosha praecursor. Раніше його скам'янілі рештки помилково вважали звичайними личинками ракоподібних, але нове детальне дослідження показало: перед нами справжній предок сучасних комах.

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Комаха, яка вразила науковців / Фото Nigpas

Ця істота завдовжки близько 5 сантиметрів (разом із довгими вусиками-хвостиками) виглядала вельми екзотично. Спереду це була типова комаха з класичними шістьма ходильними ніжками та органом для відкладання яєць, а от уздовж усього черевця в неї тягнулися справжні мініатюрні весла-плавці, успадковані від водних предків-рачків.

Життя між двома стихіями

Виявилося, що підкорення суходолу не було миттєвим стрибком. Стародавній пращур комах жив у затишних мілководних лагунах, мулистих заплавах і на вологій береговій лінії. Він був справжньою амфібією: шістьма ніжками впевнено дріботів вологим мохом і мулом у пошуках смачних грибних спор чи рослинних залишків, а за найменшої небезпеки стрибав у воду і спритно відпливав за допомогою черевних весел.

Згодом, коли вологі береги стали безпечними, а рослинний світ на суші розрісся, потреба у плаванні поступово зникла. За мільйони років еволюції комахи повністю позбулися непотрібних ластів на животі, залишивши собі лише шість надійних лапок для швидкого бігу суходолом.