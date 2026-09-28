Планета становится зеленее – и именно это насторожило ученых: что происходит с засушливыми землями

Если смотреть на Землю со спутника, может показаться, что с растительностью дела идут на поправку. За последние десятилетия засушливые регионы планеты действительно стали зеленее, и одной из причин этого является рост концентрации углекислого газа в атмосфере.

Новое исследование показало, что за этой, на первый взгляд, позитивной картиной скрывается иная тенденция. Растительность в засушливых районах все сильнее реагирует на изменение погоды: в влажные годы она растет активнее, а в сухие – резче теряет продуктивность.

Это важно, ведь засушливые земли занимают около 40% суши планеты и являются домом для более чем 2 миллиардов человек, отмечает Рhys.

По данным исследователей из Университета Аризоны, примерно 80 % таких территорий уже демонстрируют признаки роста нестабильности.

Почему Земля зеленеет, если климат становится более суровым?

Исследователи проанализировали более 40 лет спутниковых наблюдений. Они следили за показателем, отражающим количество листьев и общую активность растительности. Общая картина действительно показала озеленение.

Почему Земля становится все зеленее / Фото unsplash

Повышенный уровень CO₂ может помогать растениям эффективнее использовать воду, поэтому в благоприятные годы они наращивают больше листьев и сильнее разрастаются. Проблема начинается тогда, когда после влажного года наступает засушливый.

Более крупное растение требует больше воды и питательных веществ для поддержания своего роста. Если следующий сезон оказывается засушливым, ресурсов уже не хватает, и падение продуктивности усиливается.

Со временем верхняя и нижняя крайности все больше отдаляются друг от друга. Активность растительности возрастает в влажные годы, но засушливые годы сильнее влияют на растения,

– утверждает руководитель исследования Вэнь Чжан.

То есть засушливые регионы не просто становятся зеленее. Они все сильнее колеблются между периодами очень активного роста и резких спадов. Исследователи предполагают, что такая картина может быть связана одновременно с повышением уровня CO₂ и изменчивостью осадков. Но точный механизм еще предстоит выяснить.

Почему ученых беспокоят эти колебания?

Нестабильность растительности может иметь весьма практические последствия. В регионах, где сельское хозяйство зависит преимущественно от дождей, один год может давать много растительной массы, а следующий – значительно меньше. Это затрудняет планирование для фермеров и владельцев пастбищ, ведь они не могут точно знать, сколько корма будет доступно в следующем сезоне.

Резкие колебания продуктивности иногда могут быть признаком того, что экосистема постепенно теряет устойчивость.

Если рассмотреть множество различных экологических систем, их продуктивность имеет тенденцию к колебаниям непосредственно перед тем, как произойдут большие изменения. Это признак того, что они находятся в состоянии стресса и теряют свою устойчивость. Возможно, именно это происходит с засушливыми территориями,

– сказал соавтор исследования Дэвид Мур.

Еще одна проблема заключается в том, что современные климатические модели практически не учитывают эту нестабильность. Исследователи проверили 13 ведущих глобальных моделей растительности. Ни одна из них не смогла воспроизвести тот уровень ежегодных колебаний, который показали спутниковые данные.

Модели предполагают, что засушливые земли по-прежнему стабильны и что растения будут реагировать на изменения уровня углекислого газа и осадков в атмосфере предсказуемым образом. Они не учитывают, как реакции растений фундаментально меняются со временем.