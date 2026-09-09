Кальмары завоевывают океаны: кто устранил единственное препятствие на их пути

Кальмаров в мировом океане становится все больше, но причина, по-видимому, не сводится только к глобальному потеплению. Новое моделирование показывает: их главное преимущество может заключаться в другом – в способности быстро использовать ресурсы в экосистемах, которые человек уже серьезно изменил.

Еще в 2016 году исследователи из Университета Аделаиды проанализировали данные за шесть десятилетий и зафиксировали долгосрочный рост численности головоногих, в частности кальмаров, сообщает Divernet. Среди возможных объяснений называли сокращение количества естественных хищников и потепление океана. Однако новое исследование показывает, что ситуация сложнее.

Морской биолог Реми Денешер из Scripps Institution of Oceanography и его коллеги смоделировали, как изменения численности хищников и температуры влияют на морские пищевые цепи. Результаты показали: кальмары действительно могут выигрывать там, где больших хищных рыб становится меньше, но они не просто занимают их место.

Почему кальмары выигрывают в изменившемся океане?

Когда из-за интенсивного вылова больших хищных рыб становится меньше, в морской экосистеме меняются связи между видами. Это влияет не только на хищников, но и на организмы, находящиеся ниже в пищевой цепи.

Как кальмарам удается занимать столько пространства / Фото unsplash

Для кальмаров такая перестройка может означать появление дополнительных источников пищи. Именно здесь проявляется их сильная сторона. Кальмары растут значительно быстрее большинства рыб и имеют короткий жизненный цикл – часто всего один-два года.

В нестабильной среде это дает им заметное преимущество: если где-то появляется больше доступной добычи, они могут использовать этот ресурс быстрее, чем виды с более медленным развитием. Фактически кальмары хорошо приспособлены к быстро меняющимся экосистемам. Нарушение пищевой цепи создает новые возможности, и головоногие способны реагировать на них одними из первых. В то же время это не означает, что океан просто заменяет одних хищников другими.

Моделирование показало: даже если численность кальмаров растет после сокращения популяции больших хищных рыб, это не компенсирует потерю их биомассы. Экосистема не возвращается к прежнему состоянию, а переходит в новое равновесие, где роли между видами распределяются иначе.

Помогает ли кальмарам глобальное потепление?

Самый неожиданный вывод исследования касается температуры. На первый взгляд может показаться, что более теплая вода должна благоприятствовать кальмарам, ведь они быстро растут и способны оперативно реагировать на изменения. Однако модели показали иной результат: повышение температуры может не увеличивать, а уменьшать их биомассу. Причина связана с энергетическими затратами. В более теплой воде метаболизм морских организмов может ускоряться.

Для кальмаров это означает большую потребность в пище. Если доступной добычи недостаточно, преимущество быстрого роста ослабевает или вовсе исчезает. Поэтому формула "теплее море – больше кальмаров" оказывается слишком простой. Потепление может создавать для них новые условия, но не гарантирует роста численности, если пищевая база не успевает за их потребностями. Авторы модели при этом подчеркивают ее ограничения.

Она не учитывала всех особенностей температурной структуры океана с глубиной, а также влияния температуры на развитие эмбрионов кальмаров. Поэтому результаты не следует воспринимать как окончательное объяснение глобального роста их численности, но они хорошо показывают: главную роль может играть не только климат, но и перестройка морских экосистем.