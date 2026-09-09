Ще у 2016 році дослідники з Університету Аделаїди проаналізували дані за шість десятиліть і зафіксували довгострокове зростання чисельності головоногих, зокрема кальмарів, повідомляє Divernet. Серед можливих пояснень називали скорочення кількості природних хижаків і потепління океану. Однак нове дослідження показує, що ця історія складніша.

Морський біолог Ремі Денешер із Scripps Institution of Oceanography та його колеги змоделювали, як зміни чисельності хижаків і температури впливають на морські харчові мережі. Результати вказали: кальмари справді можуть вигравати там, де великих хижих риб стає менше, але вони не просто займають їхнє місце.

Чому кальмари виграють у зміненому океані?

Коли через інтенсивний вилов великих хижих риб стає менше, у морській екосистемі змінюються зв’язки між видами. Це впливає не лише на хижаків, а й на організми нижче в харчовому ланцюзі.

Як кальмарам вдається заповнювати стільки площі / Фото unsplash

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Для кальмарів така перебудова може означати появу додаткових джерел їжі. Саме тут проявляється їхня сильна сторона. Кальмари ростуть значно швидше за більшість риб і мають короткий життєвий цикл – часто лише один-два роки.

У нестабільному середовищі це дає їм помітну перевагу: якщо десь з’являється більше доступної здобичі, вони можуть використати цей ресурс швидше, ніж види з повільнішим розвитком. Фактично кальмари добре пристосовані до екосистем, які швидко змінюються. Порушення харчового ланцюга створює нові можливості, і головоногі здатні реагувати на них одними з перших. Водночас це не означає, що океан просто замінює одних хижаків іншими.

Моделювання показало: навіть якщо чисельність кальмарів зростає після скорочення великих хижих риб, це не компенсує втрату їхньої біомаси. Екосистема не повертається до попереднього стану, а переходить у нову рівновагу, де ролі між видами розподіляються інакше.

Чи допомагає кальмарам глобальне потепління?

Найбільш несподіваний висновок дослідження стосується температури. На перший погляд може здатися, що тепліша вода мала б сприяти кальмарам, адже вони швидко ростуть і здатні оперативно реагувати на зміни. Проте моделі показали інший результат: підвищення температури може не збільшувати, а зменшувати їхню біомасу. Причина пов’язана з енергетичними витратами. У теплішій воді метаболізм морських організмів може прискорюватися.

Для кальмарів це означає більшу потребу в їжі. Якщо доступної здобичі недостатньо, перевага швидкого росту слабшає або взагалі зникає. Тому формула "тепліше море – більше кальмарів" виявляється надто простою. Потепління може створювати для них нові умови, але не гарантує зростання чисельності, якщо харчова база не встигає за їхніми потребами. Автори моделі водночас наголошують на її обмеженнях.

Вона не враховувала всіх особливостей температурної структури океану з глибиною, а також впливу температури на розвиток ембріонів кальмарів. Тому результати не варто сприймати як остаточне пояснення глобального зростання їхньої чисельності, але вони добре показують: головну роль може відігравати не лише клімат, а й перебудова морських екосистем.