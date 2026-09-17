Предал Мазепу, а покоится в святыне: где похоронен Василий Кочубей и почему именно там

Василий Кочубей – одна из самых противоречивых фигур украинской истории начала XVIII века. Генеральный судья Запорожского войска, самый богатый магнат Левобережной Украины, близкий соратник гетмана Ивана Мазепы – и в то же время человек, написавший на него донос царю Петру I.

Его обвинили в клевете, подвергли пыткам, казнили, а впоследствии официально реабилитировали и провозгласили "мучеником за верность государю". Но самое интересное – где он обрел вечный покой. Могила Василия Кочубея расположена на территории главной украинской святыни, где хоронили святых подвижников и выдающихся церковных деятелей. Как случилось так, что казненный за клевету высокопоставленный чиновник получил место для захоронения именно здесь, и почему его могила стала инструментом имперской пропаганды на следующие несколько веков? Давайте разберемся вместе в материале 24 Канала!

Предательство Мазепы: о чем Кочубей написал Петру I

Чтобы понять исторический контекст захоронения Василия Кочубея, необходимо обратиться к событиям начала XVIII века. Василий Леонтьевич Кочубей происходил из влиятельного рода, который, по историческим данным, имел крымско-татарские корни (по одной из версий – от имени Кучук-бей). В конце XVII – начале XVIII века он был одним из самых богатых магнатов Левобережной Украины и занимал должность генерального судьи. Много лет Кочубей оставался близким соратником гетмана Ивана Мазепы. Их семьи поддерживали тесные связи, а сам гетман был крестным отцом дочери Кочубея – Мотри.

Конфликт между двумя самыми влиятельными людьми Гетманщины имел две составляющие: личную и политическую. Личный кризис развернулся в 1704 году, когда юная Мотря Кочубей и пожилой Иван Мазепа обнаружили взаимные чувства. Гетман официально сватался к девушке, однако Василий Кочубей и его жена Любовь Федоровна ответили категорическим отказом. Согласно тогдашнему церковному праву, брак между крестным отцом и крестницей приравнивался к кровосмешению и был строго запрещен. Мотря сбежала ко двору гетмана, но Мазепа, стремясь избежать политического и церковного скандала, отправил ее обратно к родителям в сопровождении московского гарнизона. Это событие стало катализатором глубокой вражды между семьями.



Иван Мазепа и Мотря Кочубей были влюблены / Фото rodovid.org

Политическая составляющая конфликта созревала на фоне Большой Северной войны. Иван Мазепа, наблюдая за централизаторской политикой Петра I, которая угрожала автономии Гетманщины, начал тайные дипломатические контакты со шведским королем Карлом XII и его ставленником в Польше Станиславом Лещинским. Василий Кочубей, принадлежавший к той части казацкой старшины, которая ориентировалась на Москву и была недовольна авторитарным стилем правления Мазепы, начал собирать информацию о действиях гетмана.

Первую попытку донести информацию до царя Кочубей предпринял в 1707 году через монаха Никанора, но эта миссия не принесла результата. Весной 1708 года генеральный судья объединил усилия с полтавским полковником Иваном Искрой. Через Петра Яценко (Яценко-Волошина) они передали в царскую канцелярию подробный донос, вошедший в историю как "33 статьи". В этом документе Кочубей подробно описывал "измену" Мазепы. Главные обвинения заключались в том, что гетман ведет тайную переписку с польским королем Станиславом Лещинским, планирует отделить Украину от Московского царства, передать ее под протекторат Польши или Швеции, а также пытается настроить казацкую старшину против царя.

Реакция Петра I была однозначной, но не такой, на которую рассчитывали доносчики. На тот момент Мазепа пользовался абсолютным доверием царя, был кавалером ордена Андрея Первозванного и ключевым советником по восточноевропейской политике. Петр I расценил донос как клевету, вдохновленную личной местью и внутренней борьбой за власть в Гетманщине. Было принято решение арестовать не гетмана, а авторов доноса.

Казнь и путь в Киев

Весной 1708 года Василия Кочубея и Ивана Искру арестовали. Их доставили в Витебск, где в то время располагался штаб Петра I. Следствие по делу возглавили высшие должностные лица империи – канцлер Гаврило Головкин и вице-канцлер Петр Шафиров. Допросы сопровождались жестокими пытками, что было стандартной практикой тогдашнего следствия. Согласно материалам следственного дела, Кочубея подвергали пыткам на дыбе и избивали кнутом. Не выдержав пыток, генеральный судья отказался от своих показаний и заявил, что выдумал обвинения против Мазепы из-за личной обиды и подстрекательства своей жены.

После получения признания в клевете Петр I принял решение передать Кочубея и Искру на суд самому Ивану Мазепе. Это был показательный жест, призванный продемонстрировать непоколебимое доверие монарха к своему гетману. Заключенных под строгой охраной отправили из Витебска в Смоленск, а оттуда – в Киев и далее в гетманский лагерь.

В июле 1708 года лагерь Мазепы располагался вблизи Белой Церкви, в селе Борщаговка (ныне Погребищенский район Винницкой области). Именно там состоялся военный суд казацкой старшины, который приговорил Кочубея и Искру к смертной казни. 14 (25 по новому стилю) июля 1708 года, по другим данным – 15 (26) июля, на сельской площади в Борщаговке Василию Кочубею и Ивану Искре отрубили головы. Их тела были похоронены там же.



Василия Кочубея и Ивана Искру казнили / Фото Википедия

Однако уже через несколько дней историческая ситуация кардинально изменилась. По одной из версий, благодаря родственным связям (дочь Кочубея Мотря была замужем за племянником Мазепы), тела Кочубея и Искры были перезахоронены 17 июля 1708 года на территории Киево-Печерской лавры, возле Трапезной церкви.

В конце октября 1708 года Иван Мазепа открыто заключил военно-политический союз с Карлом XII. Когда Петр I узнал о переходе гетмана на сторону шведов, отношение к казненным доносчикам мгновенно изменилось. Царская канцелярия признала, что информация в "33 статьях" была правдивой. По приказу Петра I Кочубей и Искра были официально реабилитированы. Их семьи получили обратно конфискованные имения и дополнительные привилегии, а сами казненные были провозглашены "мучениками за верность государю". Позже на могиле установили памятную плиту с имперской эпитафией, прославлявшей их "верность монарху".

Где именно находится могила Кочубея

Местом для почетного перезахоронения была выбрана территория Верхней лавры в Киеве. Сегодня могила Василия Кочубея и Ивана Искры расположена возле Трапезной церкви Антония и Феодосия Печерских. Чтобы найти ее, посетителям Лавры нужно пройти мимо Успенского собора к массивному зданию Трапезной палаты с большим куполом. Захоронение расположено непосредственно у стены храма, рядом с пешеходной дорожкой.

Над могилой установлена массивная чугунная надгробная плита. Исторические источники свидетельствуют, что оригинальная металлическая плита была уложена здесь в начале XVIII века. Однако та плита, которую можно увидеть сегодня, является более поздней копией. Ее отлили и установили в конце XIX века (в период между 1893 и 1895 годами), когда на этом месте строили новую Трапезную церковь, поскольку старая плита пришла в негодность от воздействия времени. Современное чугунное надгробие точно воспроизводит текст оригинальной эпитафии, составленной в XVIII веке.

Текст на плите является важным историческим документом. Он написан на церковнославянском языке и содержит подробное повествование о событиях 1708 года с позиции российской имперской идеологии. Эпитафия начинается словами: "Кто прочтет, удивится сему...". Далее текст подробно описывает, как Кочубей и Искра "за правду и верность монарху" пострадали от рук "предателя" Мазепы. На плите четко указаны даты их казни и перезахоронения. Эта надпись выполняла функцию публичного манифеста, который ежедневно видели тысячи паломников, прибывавшие в Киево-Печерскую лавру со всех уголков империи.



Памятная плита на могиле Василия Кочубея / Фото Википедия

Имперский миф: почему предателя похоронили в Лавре

Решение Петра I похоронить Василия Кочубея и Ивана Искру на территории Киево-Печерской лавры было продиктовано не религиозными мотивами, а суровым политическим расчетом. После перехода Мазепы на сторону шведов, уничтожения Батурина и Запорожской Сечи российским властям было крайне важно создать на украинских землях новую идеологическую парадигму. Погребение в главной святыне Украины стало актом маркировки территории и создания культа лояльности.

Киево-Печерская лавра была духовным центром, авторитет которого признавался всем православным миром. Разместив могилу Кочубея возле лаврских храмов, имперские власти посылали четкий сигнал казацкой старшине и духовенству. Иван Мазепа, пытавшийся сохранить субъектность Гетманщины, был подвергнут церковной анафеме, его имя вычеркивалось из документов, а портреты уничтожались. Зато Василий Кочубей, написавший донос на своего начальника, был официально введен в пантеон героев Российской империи. Его захоронение в Лавре символизировало высшую награду за абсолютное подчинение московскому престолу.

Этот идеологический конструкт поддерживался и развивался на протяжении последующих веков. Российская историография XIX века (в частности, труды Дмитрия Бантиш-Каменского) и литература закрепили образ Кочубея как трагического героя. Наиболее ярко этот миф был сформулирован в поэме Александра Пушкина "Полтава", где генеральный судья изображен как безупречный патриот России, а Мазепа – как коварный злодей. Могила возле Трапезной церкви служила материальным подтверждением этого нарратива, местом памяти, которое должно было воспитывать в украинцах чувство преданности империи.