Почему чай ели сухим, а сыр выдавливали из тюбика: 8 продуктов СССР, которые почти исчезли

Чай в виде твердой плитки, которую дети нередко съедали еще до того, как она попадала в кипяток. Заварной крем, который тоже можно было просто отламывать от брикета, и плавленый сыр в металлическом тюбике, похожем на упаковку зубной пасты – все это еще недавно было вполне привычными продуктами питания.

Несколько десятилетий назад такие продукты не казались чем-то особенно необычным. Часть из них представляла собой обычные полуфабрикаты, другие появились благодаря новым для того времени технологиям или попыткам использовать необычное сырье.

Сегодня сам чай, плавленый сыр или заварной крем никуда не исчезли. Исчезли или стали редкостью прежде всего их старые форматы, которые хорошо помнят люди, заставшие советские магазины. Среди них есть и продукт, который в свое время пришлось буквально учить людей есть – паста из антарктического криля.

Какие продукты сегодня трудно представить на полке магазина?

Фруктовый чай в брикетах

Вместо пакетика или коробки с листовым чаем покупатель получал твердый прессованный брикет. Его нужно было разломать, залить горячей водой и заварить. Но в детской версии инструкция часто становилась лишней. Сладкие прессованные кусочки просто грызли в сухом виде – примерно так же, как и другие концентраты в брикетах. Именно этот формат чая почти исчез из массовой продажи.

Современный выбор фруктовых и травяных напитков огромен, но твердая плитка, от которой перед завариванием нужно было отломать кусочек, превратилась скорее в предмет ностальгии.

Мясной хлеб

Название могло сбить с толку даже современного покупателя: хлеба в привычном понимании в нем не было. По технологии продукт был близок к колбасным изделиям. Мясную массу укладывали в формы и запекали, поэтому снаружи образовывалась корочка, а само изделие действительно напоминало буханку. В СССР существовало сразу несколько разновидностей мясного хлеба – в частности, "Любительский", "Ветчинный", "Говяжий" и "Отдельный".

Для их производства использовали фарш, похожий на сырье для вареных колбас. Сам продукт не исчез бесследно – мясные хлеба и сегодня производят в разных странах. Однако для рядового покупателя в Украине это уже точно не столь привычная категория, как колбаса или ветчина.

Так выглядел чай в брикетах / Фото Pixabay

Заварной крем в брикете

Еще один продукт выглядел почти как большая сладкая плитка. На самом деле это был концентрат, из которого дома нужно было приготовить заварной крем. В советских кулинарных сборниках даже приводили стандартную пропорцию: примерно 50 граммов брикета разбавляли водой и варили несколько минут. Но до кастрюли концентрат доходил не всегда. Его, как и фруктовые брикеты, часто ели в сухом виде – просто отламывая кусочки.

Сейчас сухие смеси для кремов остались, но в основном имеют совсем другой вид – это порошки в пакетах. Твердый брусок стал редкостью.

Какие советские продукты появились благодаря необычному сырью и упаковке?

Паста из антарктического криля

Ее история вообще начиналась не с полки гастронома, а с океанских экспедиций. В 1960-х годах в СССР начали активно осваивать промышленный промысел антарктического криля – небольших ракообразных, обитающих огромными скоплениями.

В 1966 году специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии разработали белковую пасту "Океан". В продажу пробная партия поступила в начале 1970-х, но покупатели сначала отнеслись к незнакомой еде прохладно. Людям приходилось объяснять, что с ней вообще делать, поэтому продукт рекламировали с помощью дегустаций и рецептов.

Пасту использовали для закусок, салатов и других блюд. Впоследствии для нее даже утвердили отдельный государственный стандарт: ГОСТ 24645-81 определял "Океан" как замороженную белковую пасту из криля.

Массовый советский формат "Океана" исчез вместе с изменениями в рыбной промышленности и на рынке после распада СССР. Продукты из криля существуют и сейчас, но та самая паста уже не является привычной частью повседневного ассортимента.

Плавленый сыр в тюбиках

Плавленый сыр в СССР производили еще с 1930-х годов, а позже ассортимент значительно расширился. Вместе с ним экспериментировали и с упаковкой. В 1956 году Московский завод плавленых сыров, например, разработал сыр "Московский" с копченой сельдевой добавкой именно в тубах. Позже в таком формате продавали и другие пастообразные плавленые сыры.

Тюбик имел очевидное преимущество: мягкий сыр можно было выдавить прямо на хлеб или есть без дополнительной посуды. Для детей сама упаковка нередко была не менее интересной, чем ее содержимое. Впрочем, говорить, что сыр в тюбиках исчез навсегда, было бы неправильно.

Такой формат и сегодня встречается даже в Украине, хотя уже значительно уступает пластиковым ванночкам, порционным упаковкам и привычным сыркам в фольге.

Консервы из китового мяса

Сегодня банка с надписью "китовое мясо" выглядела бы почти нереально. В СССР это был вполне официальный продукт, причем существовало сразу несколько вариантов: тушеное китовое мясо, натуральное, с добавлением масла и даже закусочный фарш.

В перечне продукции Министерства рыбного хозяйства СССР за 1984 год отдельно фигурировали "тушеное китовое мясо", "натуральное китовое мясо", "закусочное китовое мясо" и "закусочный китовый фарш". Еще раньше из китового мяса делали даже полукопченую колбасу.

Причиной исчезновения такого продукта стало не изменение вкусов покупателей. Ко второй половине XX века промышленный китобойный промысел настолько сократил численность многих популяций китов, что в 1982 году Международная китобойная комиссия приняла мораторий на коммерческий промысел, который полностью вступил в силу с 1986 года.

"Кофе" из желудей, ячменя и цикория

На упаковке могло быть написано "кофейный напиток", хотя кофейных зерен внутри иногда не было вовсе. Советский товарный словарь 1958 года описывал целую категорию кофейных заменителей. Для их производства использовали ячмень, овес, пшеницу, рожь, цикорий, сою, желуди, каштаны, кедровые орехи и даже семена абрикосов и других косточковых плодов.

Часть смесей изготавливали с добавлением натурального кофе, а часть – полностью без него. Названия тоже были разные: "Желудевый", "Солодовый", "Ячменный любительский", "Здоровье", "Пионерский", "Спортивный", "Турист". В том же справочнике для желудевого напитка даже отдельно отмечали резко выраженный вяжущий вкус, а для смеси ячменя с цикорием – сильную горечь.

Цикорий и ячменные напитки никуда не исчезли и сегодня, но такая массовая категория смесей, где "кофе" делали из желудей, каштанов, злаков и фруктовых косточек, для обычного супермаркета уже выглядит необычно.

Борщ в консервной банке

В СССР в банки закатывали не только тушеное мясо или рыбу. Промышленность выпускала готовые обеденные консервы – от рассольника и свекольного супа до нескольких разновидностей борща. В товарном словаре 1958 года среди официального ассортимента упоминались борщ со свежей капустой, вегетарианский борщ, мясной борщ, украинский борщ с мясом, борщ с квашеной капустой, зеленый суп, рассольник и другие первые блюда.