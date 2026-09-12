Сенсация из юрского моря: в США обнаружили рекордного кальмара, который, как считалось, давно вымер

Белемниты – вымершие родственники современных кальмаров и осьминогов – считаются одними из самых распространенных ископаемых существ на планете. Их раковины миллионами находят в формации Санденс в штате Вайоминг, где в эпоху динозавров плескалось теплое мелководное море.

Однако недавняя находка международной группы палеонтологов, опубликованная в журнале Papers in Palaeontology, стала настоящей сенсацией. Ученые обнаружили и описали существо, которое уже окрестили "самым толстым белемнитом из всех когда-либо найденных", сообщает Discover wildlife.

Типичные юрские моллюски этого региона имели изящную сигарообразную форму длиной до 10 сантиметров и толщиной всего 1 – 2 сантиметра. Новый вид, что получил название Wyoteuthis linsterorum ("кальмар из Вайоминга"), оказался настоящим тяжеловесом: его твердый внутренний скелет – рострум – достигал рекордных 6 сантиметров в ширину.

Когда-то здесь было море с кальмарами / Фото Discover wildlife

По оценкам исследователей, живое животное вместе с щупальцами вырастало до 60 сантиметров в длину. Составить полную картину ученым помогли два редких экземпляра. Первый еще в конце 1990-х годов нашел основатель Центра динозавров Вайоминга Буркхард Пол, после чего экспонат десятилетиями пылился в фондах.

Только после того, как коллекционер окаменелостей Клифф Линстер наткнулся возле городка Тен-Слип на второй идентичный экземпляр, исследователи объединили усилия. Благодаря точной компьютерной томографии ученые смогли заглянуть внутрь породы, не разрушая хрупкий минерал.

Открытие удивило исследователей еще и потому, что моллюск принадлежит к семейству Megateuthididae, которое считалось вымершим еще 165 миллионов лет назад и никогда ранее не встречалось в позднем юре Северной Америки. Так исключительная крепость и сила делали "толстого кальмара" грозным хищником древних вод: он легко охотился на своих более мелких сородичей, держа в страхе обитателей доисторического мелководья.