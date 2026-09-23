Здесь скрывались повстанцы УПА: на горе Смотрич открыли новую пещеру

Украинские недра продолжают удивлять исследователей поразительными тайнами, которые веками оставались недоступными для человеческого глаза.

В ходе последних научных экспедиций на западе страны спелеологи сделали сразу два феноменальных открытия: обнаружили колоссальную вертикальную пропасть на вершине карпатской горы Смотрич и вскрыли заблокированные ка’яные коридоры в Тернопольской области, в которых сохранились следы освободительной борьбы украинских повстанцев, рассказал спелеолог и вице-президент Украинской спелеологической ассоциации Юрий Касьян. Обе находки уже претендуют на звание главных географических сенсаций года.

В чем уникальность пещеры "Дземброня"

На вершине горы Смотрич в Ивано-Франковской области специалисты наткнулись на вход в глубокую вертикальную полость, которой дали название "Дземброня" – в честь соседнего высокогорного села. По предварительным измерениям, вертикальная глубина находки достигает более 30 метров, что является аномальным явлением для здешних карпатских песчаников, где подобные масштабные разломы встречаются крайне редко.

Невероятная находка: смотрите видео

Ученые предполагают, что после тщательной расчистки завалов и дальнейшего спуска "Дземброня" может официально возглавить список самых глубоких пещер всего Карпатского региона.

Прорыв сквозь камни и следы подземных ходов в Тернопольской области

Не менее удивительные события развернулись в Чортковском районе возле села Кривче. Исследователи приступили к детальному изучению гипсовой пещеры "На Хомах", которая долгое время считалась скромной подземной полостью длиной всего 140 метров.

Однако во время третьей научной экспедиции спелеологи сумели расчистить завалы в узкой скальной щели и пробились к совершенно новой части пещеры протяженностью более 50 метров. Эта подземная система расположена в том же массиве, что и всемирно известная пещера "Кришталева", коридоры которой простираются более чем на 20 километров.

Ученые убеждены: открытые залы – лишь малая часть гигантского лабиринта, что может скрывать десятки километров подземных ходов. Кроме того, в уже изученных гротах исследователи зафиксировали выбитые в камне изображения трезубцев. Это прямое свидетельство того, что в 1940-х годах труднодоступные подземелья служили надежным укрытием и штабом для бойцов подполья ОУН-УПА.

Дальнейшее продвижение вглубь остановило очередное сужение породы и закон природы: исследования пришлось временно приостановить до наступления тепла, чтобы не нарушать зимнюю спячку колоний летучих мышей, выбравших эти залы для зимовки. Полномасштабные раскопки и освоение новых подземных участков возобновятся уже весной.