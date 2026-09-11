Выше, чем Стоунхендж: ученые выяснили, как 25-тонные "Стрелы дьявола" преодолели 11 километров без колес

Три каменных гиганта недалеко от городка Боробридж в Северном Йоркшире на протяжении веков будоражили воображение местных жителей. Высотой почти семь метров, эти загадочные монолиты, прозванные в народе "Стрелами дьявола", образуют самый высокий мегалитический ряд во всей Британии, заметно превосходя даже знаменитые каменные глыбы Стоунхенджа.

На протяжении десятилетий историки спорили, принесли ли эти 25-тонные обломки доисторические ледники или это был титанический подвиг древних людей. Наконец эту загадку удалось разгадать, сообщает york.ac.uk.

Новое совместное исследование Йоркского университета и австралийского Университета Кертина наконец-то поставило точку в этом споре. Строители эпохи неолита собственными силами преодолели 18 километров холмистой местности, таща многотонные каменные гиганты к священному месту.

Изотопный след из древних обрывов

Чтобы найти точный источник породы, геохимики прибегли к микроскопическому анализу минералов циркона и апатита, обнаружив внутри песчаника уникальный геологический "вековой отпечаток". Оказалось, что строители намеренно проигнорировали местные выходы породы, расположенные всего в пяти километрах от места строительства, и отправились на 18 километров к западу – к причудливым утесам Бримхем-Рокс.

Загадка тысячелетий / Фото Folklore in the Landscape

Для людей каменного века это был не просто поиск стройматериалов, а настоящий сакральный квест, где значение имел каждый метр пути и мистическая сила самой скалы, из которой вытесали монолиты.

Исчезнувший монолит скрывался на виду

Исторические источники свидетельствуют, что когда-то в ряду стояли как минимум четыре, а то и пять каменных пальцев, но в XVII веке один из них был сбит. По преданию, ее фрагменты разобрали на строительство моста, а верхушку перевезли в соседнее село Олдборо.

В XIX веке местные антиквары предполагали, что другой обломок неолитического столба пошел на создание 5,5-метрового Боевого креста, установленного в честь кровавой битвы при Боробридже в 1322 году. Современное изотопное сканирование подтвердило эту смелую гипотезу: старинный христианский монумент, мимо которого веками ежедневно проходят крестьяне, на самом деле высечен из верхушки исчезнувшей доисторической "Стрелы дьявола".

Ворота в священную долину

Каменный ряд длиной 174 метра ориентирован на древний брод через реку Юр. Археологи убеждены, что этот комплекс служил монументальными южными воротами в огромную церемониальную территорию между реками Свейл и Юр, где сосредоточены семь поздненеолитических земляных хенджей.

Старинный фольклор приписывал появление камней нечистой силе, которая якобы швыряла гигантские стрелы с холма, пытаясь уничтожить город, но промахнулась. Сегодня же наука доказала, что реальная история этих мегалитов гораздо грандиознее любой легенды, ведь за ней стоит сверхчеловеческое упорство и мастерство древнейших племен Британии.