Десятиліттями історики сперечалися, чи принесли ці 25-тонні уламки доісторичні льодовики, чи це був титанічний подвиг прадавніх людей. Нарешті цю загадку вдалося розгадати, розповідає york.ac.uk.

Нове спільне дослідження Йоркського університету та австралійського Університету Кертіна нарешті поставило крапку в цій суперечці. Будівельники епохи неоліту власноруч подолали 18 кілометрів горбистого суходолу, тягнучи багатотонних кам'яних велетнів до священного місця.

Ізотопний слід із прадавніх урвищ

Щоб знайти точне джерело породи, геохіміки вдалися до мікроскопічного аналізу мінералів циркону та апатиту, виявивши всередині пісковика унікальний геологічний "віковий відбиток". Виявилося, що будівельники навмисно проігнорували місцеві виходи породи, розташовані всього за п'ять кілометрів від локації, і вирушили за 18 кілометрів на захід – до химерних урвищ Брімхем-Рокс.

Загадка тисячоліть / Фото Folklore in the Landscape

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Для людей кам'яної доби це був не просто пошук будматеріалів, а справжній сакральний квест, де значення мав кожен метр шляху та містична сила самої скелі, з якої витесували моноліти.

Зниклий моноліт ховався на видноті

Історичні джерела свідчать, що колись у шерензі стояло щонайменше чотири, а то й п'ять кам'яних пальців, але в XVII столітті одна зі стріл була повалена. За переказами, її фрагменти розтягнули на будівництво мосту, а верхівку перевезли до сусіднього села Олдборо.

У ХІХ столітті місцеві антиквари припускали, що інший уламок неолітичного стовпа пішов на створення 5,5-метрового Бойового хреста, встановленого на честь кривавої битви при Боробріджі 1322 року. Сучасне ізотопне сканування підтвердило цю сміливу гіпотезу: старовинний християнський монумент, повз який століттями щодня ходять селяни, насправді вирізьблений із верхівки зниклої доісторичної "Стріли диявола".

Брама до священної долини

Кам'яний ряд довжиною 174 метри орієнтований на прадавній брід через річку Юр. Археологи переконані, що цей комплекс служив монументальною південною брамою до величезної церемоніальної території між річками Свейл та Юр, де сконцентровано сім пізньонеолітичних земляних хенджів.

Старовинний фольклор приписував появу каменів нечистій силі, яка нібито шпурляла велетенські стріли з пагорба, намагаючись знищити місто, але промахнулася. Сьогодні ж наука довела, що реальна історія цих мегалітів куди більш грандіозна за будь-яку легенду, адже за нею стоїть надлюдська впертість і майстерність прадавніх племен Британії.