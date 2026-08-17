Их видно даже из космоса: 5 мест в Украине, настоящий масштаб которых поражает

На одном из снимков NASA посреди юга Украины видно большое светлое пятно. Оно настолько отличается от окружающих лесов и полей, что его легко заметить даже без подписи. Это не облака и не заснеженная территория, а Олешковские пески в Херсонской области.

На территории Украины есть еще несколько мест, которые особенно хорошо видны с орбиты. Что создала природа, это соленые лагуны, огромная речная дельта, песчаный массив, сообщает 24 Канал. Другие появились в результате деятельности человека, и масштаб этих изменений становится по-настоящему понятным только на спутниковых снимках.

Современные спутниковые камеры дают чрезвычайно детализированные изображения. Однако некоторые украинские объекты настолько большие или контрастные, что NASA, Copernicus и другие космические программы не раз публиковали их снимки отдельно.

Какие природные объекты Украины особенно хорошо видны из космоса?

Самый наглядный пример – Олешковские пески в Херсонской области. В 2019 году NASA Earth Observatory посвятила им отдельный материал со снимком спутника Landsat 8. Светлый песчаный массив резко выделяется на фоне более темной растительности вокруг.



Как выглядят Олешковские пески из космоса / Фото NASA

NASA оценивает площадь основного песчаного массива примерно в 161 квадратный километр. В самом широком месте он достигает около 15 километров, а отдельные дюны возвышаются примерно на 5 метров.

Вокруг песков в свое время высаживали сосновые леса, чтобы сдержать их распространение на поля и населенные территории. На спутниковом фото эта граница хорошо заметна: посреди зеленого ландшафта лежит почти овальная светлая территория.

Еще более удивительно с орбиты выглядит Сиваш – система мелководных соленых лагун между материковой частью Украины и Крымским полуостровом. Европейская программа наблюдения за Землей Copernicus публиковала его спутниковые снимки в рубрике "изображение дня".



Вот так выглядит Сиваш / Фото NASA

Вода здесь может иметь самые разные оттенки, а сама система состоит из большого числа заливов, островов и узких полос суши. Именно сочетание цвета и формы делает Сиваш таким заметным на спутниковых снимках. С высоты это не один водоем, а сложный узор из воды и суши, который простирается вдоль северо-восточного побережья Крыма.

Еще один масштабный природный объект расположен на крайнем юго-западе страны – дельта Дуная. NASA сфотографировала ее с помощью спутника Earth Observing-1. Особенно хорошо видна Килийская часть дельты – самая северная и самая молодая.



Невероятная дельта Дуная / Фото Unsplash

По данным NASA, она сформировалась примерно 300–400 лет назад и в основном расположена на территории Украины. С орбиты эта местность совсем не похожа на обычное устье реки.

Дунай перед впадением в Черное море распадается на рукава, каналы, озера и заболоченные участки. На спутниковом снимке можно различить даже древние береговые линии, песчаные гряды и отдельные части дельты. Недалеко от центра украинской части находится Вилково, а значительная территория входит в состав Дунайского биосферного заповедника.

Какие места в Украине человек изменил настолько, что это заметно с орбиты?

Если природные объекты узнают по цвету воды или форме берегов, то Кривой Рог выделяется совсем другим. Здесь спутники показывают огромный промышленный ландшафт с карьерами, отвалами и хвостохранилищами. Масштаб значительно больше, чем может показаться с уровня земли.

В исследовании Криворожского железорудного бассейна, опубликованном в 2024 году в журнале Frontiers in Environmental Science, ученые использовали, в частности, спутниковые данные Google Earth для картографирования территорий, измененных горными работами. Они выявили в районе Кривого Рога 17 больших карьеров, 37 больших отвалов и 9 хвостохранилищ.

Спутниковый снимок Кривого Рога / Фото Google Earth

По подсчетам авторов работы, одни только отвалы занимают около 6900 гектаров, а хвостохранилища – еще примерно 6530 гектаров. Если учесть различные формы нарушения земной поверхности, связанные с горной деятельностью, они охватывают территорию, сопоставимую почти с половиной площади самого Кривого Рога.

Со спутника такие объекты выглядят как огромные геометрические воронки, светлые и темные насыпи и водоемы неестественной формы. Отдельный город фактически переходит в промышленный ландшафт, который тянется на десятки километров. Еще один украинский объект стал особенно заметным из космоса не потому, что появился, а потому, что почти исчез.

До июня 2023 года оно представляло собой огромную темную полосу воды вдоль Днепра. После уничтожения Каховской ГЭС 6 июня вода начала стремительно отступать.



Каховское водохранилище после подрыва плотины / Фото 2023 года NASA

Масштаб изменений NASA отслеживала с помощью Landsat и других спутниковых данных. На снимках разница была поразительной: там, где раньше простиралось водохранилище, постепенно обнажалось дно, менялась береговая линия, а связанные с водоемом каналы на юге Украины начали терять воду. Спутники позволили наблюдать эти процессы на площади, которую невозможно охватить одним наземным наблюдением.