На территории Украины есть еще несколько мест, которые особенно хорошо видны с орбиты. Что создала природа, это соленые лагуны, огромная речная дельта, песчаный массив, сообщает 24 Канал. Другие появились в результате деятельности человека, и масштаб этих изменений становится по-настоящему понятным только на спутниковых снимках.

Современные спутниковые камеры дают чрезвычайно детализированные изображения. Однако некоторые украинские объекты настолько большие или контрастные, что NASA, Copernicus и другие космические программы не раз публиковали их снимки отдельно.

Какие природные объекты Украины особенно хорошо видны из космоса?

Самый наглядный пример – Олешковские пески в Херсонской области. В 2019 году NASA Earth Observatory посвятила им отдельный материал со снимком спутника Landsat 8. Светлый песчаный массив резко выделяется на фоне более темной растительности вокруг.

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Как выглядят Олешковские пески из космоса / Фото NASA

NASA оценивает площадь основного песчаного массива примерно в 161 квадратный километр. В самом широком месте он достигает около 15 километров, а отдельные дюны возвышаются примерно на 5 метров.

Вокруг песков в свое время высаживали сосновые леса, чтобы сдержать их распространение на поля и населенные территории. На спутниковом фото эта граница хорошо заметна: посреди зеленого ландшафта лежит почти овальная светлая территория.

Еще более удивительно с орбиты выглядит Сиваш – система мелководных соленых лагун между материковой частью Украины и Крымским полуостровом. Европейская программа наблюдения за Землей Copernicus публиковала его спутниковые снимки в рубрике "изображение дня".



Вот так выглядит Сиваш / Фото NASA

Вода здесь может иметь самые разные оттенки, а сама система состоит из большого числа заливов, островов и узких полос суши. Именно сочетание цвета и формы делает Сиваш таким заметным на спутниковых снимках. С высоты это не один водоем, а сложный узор из воды и суши, который простирается вдоль северо-восточного побережья Крыма.

Еще один масштабный природный объект расположен на крайнем юго-западе страны – дельта Дуная. NASA сфотографировала ее с помощью спутника Earth Observing-1. Особенно хорошо видна Килийская часть дельты – самая северная и самая молодая.



Невероятная дельта Дуная / Фото Unsplash

По данным NASA, она сформировалась примерно 300–400 лет назад и в основном расположена на территории Украины. С орбиты эта местность совсем не похожа на обычное устье реки.

Дунай перед впадением в Черное море распадается на рукава, каналы, озера и заболоченные участки. На спутниковом снимке можно различить даже древние береговые линии, песчаные гряды и отдельные части дельты. Недалеко от центра украинской части находится Вилково, а значительная территория входит в состав Дунайского биосферного заповедника.

Какие места в Украине человек изменил настолько, что это заметно с орбиты?

Если природные объекты узнают по цвету воды или форме берегов, то Кривой Рог выделяется совсем другим. Здесь спутники показывают огромный промышленный ландшафт с карьерами, отвалами и хвостохранилищами. Масштаб значительно больше, чем может показаться с уровня земли.

В исследовании Криворожского железорудного бассейна, опубликованном в 2024 году в журнале Frontiers in Environmental Science, ученые использовали, в частности, спутниковые данные Google Earth для картографирования территорий, измененных горными работами. Они выявили в районе Кривого Рога 17 больших карьеров, 37 больших отвалов и 9 хвостохранилищ.

Спутниковый снимок Кривого Рога / Фото Google Earth

По подсчетам авторов работы, одни только отвалы занимают около 6900 гектаров, а хвостохранилища – еще примерно 6530 гектаров. Если учесть различные формы нарушения земной поверхности, связанные с горной деятельностью, они охватывают территорию, сопоставимую почти с половиной площади самого Кривого Рога.

Со спутника такие объекты выглядят как огромные геометрические воронки, светлые и темные насыпи и водоемы неестественной формы. Отдельный город фактически переходит в промышленный ландшафт, который тянется на десятки километров. Еще один украинский объект стал особенно заметным из космоса не потому, что появился, а потому, что почти исчез.

До июня 2023 года оно представляло собой огромную темную полосу воды вдоль Днепра. После уничтожения Каховской ГЭС 6 июня вода начала стремительно отступать.



Каховское водохранилище после подрыва плотины / Фото 2023 года NASA

Масштаб изменений NASA отслеживала с помощью Landsat и других спутниковых данных. На снимках разница была поразительной: там, где раньше простиралось водохранилище, постепенно обнажалось дно, менялась береговая линия, а связанные с водоемом каналы на юге Украины начали терять воду. Спутники позволили наблюдать эти процессы на площади, которую невозможно охватить одним наземным наблюдением.