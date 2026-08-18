Самые жуткие обитатели украинских лесов: кого можно встретить после захода солнца

Когда стемнело, лес в народных представлениях переставал быть просто местом, где растут деревья, водятся звери и можно сбиться с тропы. В нем появлялись другие хозяева – те, встречи с которыми люди объясняли странные голоса в чащах, исчезновения путешественников и жуткое ощущение, будто за тобой кто-то идет.

Украинская мифология населила леса существами, которые совершенно не похожи друг на друга. Одни могли лишь подшутить и сбить человека с пути, сообщает 24 Канал. Другие, по преданиям, заманивали путников своим голосом, превращались в зверей или вообще охотились на людей. Особенно опасной временем суток считалась ночь.

В преданиях о волкулаке даже советовали после захода солнца не выходить из дома и обходить лесные тропы стороной. А в карпатской сказке о песиголовце один неосторожный ответ на незнакомый голос в темноте едва не стоил трем братьям жизни.

Кто мог заставить человека часами бродить по одному и тому же месту?

Одним из главных хозяев леса в украинских верованиях был леший. Его не обязательно воспринимали как абсолютное зло – скорее как силу, с которой лучше не вступать в конфликт.

Леший охранял свои владения, зверей и растения и, по преданиям, особенно не терпел людей, которые без надобности рубили деревья или убивали больше животных, чем им было нужно.

Наказание могло выглядеть довольно просто: человек вдруг переставал ориентироваться на местности и часами бродил кругами, хотя был уверен, что хорошо знает дорогу. Этому духу приписывали способность менять облик и даже размер. Он мог напоминать старика, становиться огромным, словно дерево, превращаться в животное или буквально теряться среди леса.

В "Лесной песне" Леся Украинка описывает его так: "Маленький, бородатый старик, проворный в движениях, почтенный на вид; в коричневом одеянии цвета коры, в мохнатой шапке из куницы".

Где прятался лесовик / Кадр из видео ПО СУТИ

Еще одна опасная черта лесовика – умение подражать голосам. По преданию, он мог окликнуть путешественника голосом знакомого человека или издавать звуки животных, заставляя свернуть с тропы и углубиться в чащу. В то же время поведение лесовика зависело от самого человека. Тем, кто не причинял вреда лесу, он якобы мог даже помочь найти дорогу. А чтобы задобрить духа, на опушке оставляли хлеб, молоко или мед.

Чей женский плач, согласно легендам, раздавался в карпатских лесах?

Нявка в карпатских преданиях имеет совершенно иной облик. Это женский дух, связанный с трагической смертью, лесом и опасностью для одинокого путешественника. В одном из преданий нявкой становится молодая девушка Елена, погибшая после трагической истории любви. Ее душа осталась среди деревьев, а ночью, особенно в полнолуние, люди якобы слышали женский плач. Тех, кто шел на голос, нявка могла завести все глубже в лес.

В окрестных деревнях даже верили, что часть людей, пытавшихся отыскать источник этого плача, больше не возвращалась. В этом образе есть важная особенность: нявка не всегда предстает просто чудовищем. В предании об Елене она сама является жертвой – беспокойной душой, которая не может покинуть место своей смерти. Именно это делает такой сюжет еще более жутким. В ночном лесу опасность могла иметь знакомый человеческий голос и облик молодой девушки, которой хочется помочь.

Почему волков после захода солнца боялись не только из-за их зубов?

Волк-человек – еще один образ, прочно связанный с ночью. В украинских преданиях это человек, способный превращаться в волка, хотя объяснения такого превращения различались. В одних рассказах причиной служило проклятие или колдовство. В других волшебство связывали с неправильным погребением, осквернением тела или семейным проклятием, которое могло передаваться из поколения в поколение. Ведьмам также приписывали способность превращать других в волков или самим принимать такой облик. Не все оборотни в фольклоре были одинаково злыми.

Кого стоит бояться в лесу / Фото unsplash

Некоторые предстают трагическими персонажами, которые не выбирали свою судьбу и пытались избавиться от проклятия. В других преданиях они уже представляли прямую угрозу для человека. С оборотнями связывали и полнолуние, хотя особенно популярным этот мотив впоследствии стал в литературе и кино. Существовало и поверье о "волчьем поясе" – магическом предмете, который якобы давал человеку силу и способности волка, но мог лишить его контроля над собственным человеческим сознанием.

Для защиты использовали святую воду, обереги, а вокруг жилища могли рассыпать мак. Самыми опасными считались зимние ночи: по преданиям, именно тогда оборотни чаще выходили на охоту. Поэтому люди старались после захода солнца не ходить по лесным тропинкам.

Кого в Карпатах представляли с человеческим телом и собачьей головой?

Среди всех существ украинских преданий собакоголовцы, или кинокефалы, имеют, пожалуй, один из самых страшных обликов. Их представляли гигантами с человеческим телом и собачьей головой. В отдельных рассказах существо имело лишь один глаз, одну руку и одну ногу, иногда – еще и рог на лбу. Из-за этого собакоголовцы могли передвигаться парами, держась друг за друга. Но по-настоящему жуткими их делала не внешность. В народных преданиях собакоголовцы были людоедами – им приписывали поедание сырого человеческого мяса и даже питье крови.

В одном из карпатских сюжетов трое братьев – Петр, Николай и Иван – остаются ночевать в лесу после грозы. Посреди ночи они слышат неизвестный голос: "Буй, буй!". Николай отвечает – и голос с каждым разом звучит все ближе. Заканчивается это встречей, которую сказка описывает так: "Посмотрели братья и онемели от ужаса: перед ними стоит песиголовец. Он огромный, тело у него человеческое, а голова собачья. На лбу глаз, как уголек, горит". Собакоголовец взял братьев с собой и планирует их съесть, но мужчинам в конце концов удается спастись. Показателен финал этой истории: после пережитого ни один из братьев больше не отвечал, услышав ночью незнакомый голос в лесу.

А что, если в лесу встречалось само Бедствие?

Украинцы превратили даже само понятие беды в отдельное существо. Беда в народных сказаниях могла представать в образе одноглазой старухи или уродливого существа, встреча с которым означала начало неприятностей. В одном из преданий казак встречает Беду именно в лесу. Не зная, с кем имеет дело, он помогает существу перейти реку.

Беда обещает его не трогать, но в итоге все равно приводит мужчину к беде. В другой истории крестьянин находит в лесу сокровище и взял его домой. После этого начинаются беды: болеет скот, вредители уничтожают урожай, в семье возникают ссоры. Лишь спустя время человек понимает, что найденные богатства принадлежали Лиху, и возвращает их обратно. В отличие от песиголовца или волкулаки, Лихо страшно не тем, что непременно нападет на человека. Оно олицетворяет саму беду, которая может прицепиться после случайной встречи и последовать за человеком домой.