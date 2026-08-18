Українська міфологія населила ліси істотами, які зовсім не схожі одна на одну. Одні могли лише пожартувати й завести людину не тією дорогою, інформує 24 Канал. Інші, за переказами, заманювали подорожніх голосом, перетворювалися на звірів або взагалі полювали на людей. Особливо небезпечним часом вважалася ніч.

У переказах про вовкулак навіть радили після заходу сонця не виходити з дому й оминати лісові стежки. А в карпатській казці про песиголовця одна необережна відповідь на незнайомий голос у темряві мало не коштувала трьом братам життя.

Хто міг змусити людину годинами ходити одним і тим самим місцем?

Одним із головних господарів лісу в українських віруваннях був лісовик. Його не обов'язково сприймали як абсолютне зло – радше як силу, з якою краще не конфліктувати.

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Лісовик охороняв свої володіння, звірів і рослини та, за переказами, особливо не терпів людей, які без потреби рубали дерева чи вбивали більше тварин, ніж їм було потрібно.

Покарання могло виглядати досить просто: людина раптом переставала впізнавати місцевість і годинами ходила колами, хоча була переконана, що добре знає дорогу. Цьому духові приписували здатність змінювати вигляд і навіть розмір. Він міг нагадувати старого чоловіка, ставати величезним, наче дерево, перетворюватися на тварину або буквально губитися серед лісу.

У "Лісовій пісні" Лесі Українка описує його так: "Малий, бородатий дiдок, меткий рухами, поважний обличчям; у брунатному вбраннi барви кори, у волохатiй шапцi з куницi".

Де ховався лісовик / Скрін з відео ПО СУТІ

Ще одна небезпечна риса лісовика – вміння наслідувати голоси. За переказами, він міг покликати мандрівника голосом знайомої людини або видати звук тварини, змушуючи звернути зі стежки й піти глибше в хащі. Водночас поведінка лісовика залежала від самої людини. Тим, хто не шкодив лісу, він нібито міг навіть допомогти знайти дорогу. А для задобрювання духа на узліссі залишали хліб, молоко або мед.

Чий жіночий плач, за легендами, лунав у карпатських лісах?

Нявка в карпатських переказах має зовсім інший образ. Це жіночий дух, пов'язаний із трагічною смертю, лісом і небезпекою для самотнього мандрівника. В одному з переказів нявкою стає молода дівчина Олена, яка загинула після трагічної історії кохання. Її душа залишилася серед дерев, а вночі, особливо за повного місяця, люди нібито чули жіночий плач. Тих, хто йшов на голос, нявка могла завести дедалі глибше в ліс.

У навколишніх селах навіть вірили, що частина людей, які намагалися відшукати джерело цього плачу, більше не поверталася. У цьому образі є важлива особливість: нявка не завжди постає просто чудовиськом. У переказі про Олену вона сама є жертвою – неспокійною душею, яка не може покинути місце своєї смерті. Саме це робить такий сюжет моторошнішим. У нічному лісі небезпека могла мати знайомий людський голос і вигляд молодої дівчини, якій хочеться допомогти.

Чому вовків після заходу сонця боялися не лише через їхні зуби?

Вовкулака – ще один образ, який міцно пов'язаний із ніччю. В українських переказах це людина, здатна перетворюватися на вовка, хоча пояснення такого перетворення відрізнялися. В одних історіях причиною було прокляття або чаклунство. В інших вовкулацтво пов'язували з неправильним похованням, оскверненням тіла чи родинним прокляттям, яке могло переходити від одного покоління до наступного. Відьмам також приписували здатність перетворювати інших на вовків або самим набувати такої подоби. Не всі вовкулаки у фольклорі були однаково злими.

Кого варто боятися у лісі / Фото unsplash

Деякі постають трагічними персонажами, які не обирали своєї долі й намагалися позбутися прокляття. В інших переказах вони вже становили пряму загрозу для людини. З вовкулаками пов'язували й повний місяць, хоча особливо популярним цей мотив згодом став у літературі та кіно. Існувало й повір'я про "вовчий пояс" – магічний предмет, який нібито давав людині силу та здібності вовка, але міг позбавити її контролю над власною людською свідомістю.

Для захисту використовували святу воду, обереги, а навколо житла могли розсипати мак. Найнебезпечнішими вважали зимові ночі: за переказами, саме тоді вовкулаки частіше виходили на полювання. Через це люди намагалися після заходу сонця не ходити лісовими стежками.

Кого в Карпатах уявляли з людським тілом і собачою головою?

Серед усіх істот українських переказів песиголовці, або кінокефали, мають, мабуть, одну з найстрашніших зовнішностей. Їх уявляли велетнями з людським тілом і собачою головою. В окремих оповідях істота мала лише одне око, одну руку й одну ногу, іноді – ще й ріг на лобі. Через це песиголовці могли пересуватися парами, тримаючись одне за одного. Та по-справжньому моторошними їх робила не зовнішність. У народних переказах песиголовці були людожерами – їм приписували поїдання сирого людського м'яса й навіть пиття крові.

В одному з карпатських сюжетів троє братів – Петро, Микола та Іван – залишаються ночувати в лісі після бурі. Серед ночі вони чують невідомий голос: "Буй, буй!". Микола відповідає – і голос щоразу лунає ближче. Закінчується це зустріччю, яку казка описує так: "Глянули брати й поніміли з жаху: стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає". Песиголовець забирає братів із собою й планує їх з'їсти, але чоловікам зрештою вдається врятуватися. Показовий фінал цієї історії: після пережитого жоден із братів більше не відповідав, почувши вночі незнайомий голос у лісі.

А що, коли в лісі траплялося саме Лихо?

Українці перетворили навіть саме поняття біди на окрему істоту. Лихо в народних оповідях могло поставати одноокою старою жінкою або потворною істотою, зустріч із якою означала початок неприємностей. В одному з переказів козак зустрічає Лихо саме в лісі. Не знаючи, з ким має справу, він допомагає істоті перейти річку.

Лихо обіцяє його не чіпати, зрештою все одно приводить чоловіка до біди. В іншій історії селянин знаходить у лісі скарб і забирає його додому. Після цього починаються негаразди: хворіє худоба, шкідники знищують урожай, у сім'ї виникають сварки. Лише згодом чоловік розуміє, що знайдені багатства належали Лиху, і повертає їх назад. На відміну від песиголовця чи вовкулаки, Лихо страшне не тим, що неодмінно нападе на людину. Воно уособлює саму біду, яка може причепитися після випадкової зустрічі й піти за людиною додому.