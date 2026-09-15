Встреча на миллион: в Днепре заметили величественного хищника из Красной книги, которого не видели много лет

Городские водные пространства Днепра вновь удивляют даже опытных натуралистов:

На реке заметили и зафиксировали редкую гигантскую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Появление такого пернатого гиганта в акватории города стало настоящим событием – обычно эти осторожные существа держатся как можно дальше от шумных набережных и людей, выбирая укромные поймы и заповедные острова, рассказывает ДС: новости Днепра.

Краснокнижный пеликан снова на Днепре: смотрите видео

Заметить величественную краснокнижную птицу прямо посреди речных просторов вблизи городской застройки – редкая удача. Огромный размах крыльев, гордая осанка и грациозные маневры над водой мгновенно приковали взоры очевидцев, которым посчастливилось запечатлеть эту уникальную встречу на камеру.

Подобные случаи в очередной раз доказывают: несмотря на техногенную нагрузку, экосистема реки Днепр остается живой артерией, способной приютить самых ценных и уязвимых представителей нашей дикой фауны.